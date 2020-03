Trailer final de Viúva Negra mostra Natasha Romanoff enfrentando seu passado

09/03/2020 | 19:10



Quem está com saudades dos filmes dos Vingadores? A Disney liberou o trailer final da próxima estreia no estúdio, Viúva Negra, que mostra uma aventura inédita e solo da espiã Natasha Romanoff.

No longa, Natasha, que é interpretada por Scarlett Johansson, será obrigada a enfrentar o seu passado para derrotar o vilão Treinador. Ele controla a Sala Vermelha, local em que manipula as mentes de outras espiãs - e onde fez o mesmo com a protagonista no passado. Em determinado momento do trailer, ela diz:

- Antes de ser uma Vingadora eu cometi erros e fiz muito inimigos.

O trailer também mostra mais detalhes sobre a relação entre Natasha e Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, e a formação de uma nova aliança entre a Viúva Negra e o Guardião Vermelho, que será vivido por David Harbour. As cenas também mostram a espiã Melina Vostokoff, interpretada por Rachel Weisz, mas detalhes sobre sua participação ainda são um mistério.

O filme estreia no dia 30 de abril no Brasil e promete cenas de ação de tirar o fôlego, mas também cenas de comédia bem divertidas, como todo bom longa da Marvel.