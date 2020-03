Rafinha e Rodrigo Caio treinam e ficam à disposição de Jesus no Flamengo

09/03/2020 | 18:35



O técnico Jorge Jesus terá o retorno de dois jogadores importantes no Flamengo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América. Rafinha e Rodrigo Caio treinaram normalmente nesta segunda-feira e ficam à disposição para o confronto.

O lateral-direito foi desfalque nos últimos três jogos, contra Cabofriense, Júnior Barranquilla (estreia na Libertadores) e Botafogo. Rafinha já havia retornado aos treinos na última semana após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, mas só agora fica à disposição.

O retorno do titular coincide com o afastamento do reserva imediato. João Lucas sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda no clássico com o Botafogo, no domingo, quando foi substituído por Berrío, ainda no primeiro tempo da partida pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Já Rodrigo Caio não atua desde o dia 19 de fevereiro, quando sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda contra o Independiente Del Valle, do Equador, no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Assim como Rafinha, o zagueiro ficou três jogos afastado da equipe.

Outro que tem presença confirmada para o jogo de quarta-feira é Arrascaeta. O uruguaio foi poupado do clássico com o Botafogo por causa do desgaste físico, mas não será problema para enfrentar o Barcelona de Guayaquil.

Por outro lado, Jorge Jesus não terá novamente Willian Arão. Após ficar fora da estreia contra o Júnior Barranquilla, o volante cumpre o segundo jogo de suspensão pela expulsão na final da Recopa contra o Independiente Del Valle. Thiago Maia ganha mais uma chance como titular.