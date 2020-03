Katy Perry faz homenagem para avó que morreu, enquanto seu ex fala sobre coração partido quando casado

09/03/2020 | 18:10



Nessa segunda-feira, dia 9, Katy Perry publicou uma homenagem à avó que faleceu. A cantora publicou inúmeras fotos e vídeos ao lado da avó, e escreveu:

Se há uma vida após a morte que tem que tem uma sala de espera dos que estão indo e os que estão vindo, minha mente se pergunta se a alma que está esperando para chegar ao meu mundo ganhou um beijo na testa da minha doce avó, que foi embora da terra ontem. Meu coração espera que sim (...) Muito do que eu sou é por conta do meu pai... e muito do que ele é, é por causa dela!

Katy disse, ainda, que família existe para mostrar o que o amor pode ser e que, às vezes, é difícil encarar a jornada de o que é o amor. A cantora finalizou:

Que ela descanse em profunda paz e beije a testa da alma que está por vir e que eles saibam que tudo vai ficar bem, especialmente agora que eles ganharam um anjo para olhá-los.

Corações partidos

Além de Katy Perry, na última quinta-feira, dia 5 - mesmo dia em que a cantora revelou sua gravidez, Russell Brand, ex da artista, compartilhou um vídeo no IGTV de seu Instagram, um vídeo sobre como superar um coração partido.

No vídeo, o músico comenta:

- Eu estive com o coração partido em boa parte da minha vida. Eu estou com 40 anos [de idade], então, agora, eu posso olhar para um coração partido de quando eu tinha 15, 12, 11 anos [de idade]. Com 20 e 30 anos [de idade]. Até quando eu me casei, continuei tendo meu coração partido por inúmeras vezes.

Katy e Russell se divorciaram em 2012, depois que o músico terminou seu casamento de 13 meses com a cantora por uma mensagem de texto. Após o termino, Russell se casou, em 2017, com Laura Gallacher e Katy está ao lado do ator Orlando Bloom desde 2016.

Será que Russell estava se referindo à gravidez de Katy?