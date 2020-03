Obituário – 10 de março de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 00:00



Santo André

Arlindo Jolo, 81, natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 04. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Cassimiro Viviani, 76, natural de Cambará (PR). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 04. Cemitério Camilópolis.

Cláudio Ramos, 70, natural de Guarulhos (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 04. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas dos Santos Fortunato, 56, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 04. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Paulo Silva Filho, 78, natural de Surubim (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 04. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zuleide de Araújo Campos, 63, natural de São Miguel dos Campos (AL). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 04. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renilda Fior Ferreira, 56, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 04. Memorial Jardim Santo André

Sylvio Ferreira de Figueiredo, 91, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 04. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Yolanda Hernandes Strada, 91, natural de Dourado (SP). Residia na Vila Matarazzo, em Santo André. Dia 04. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Sílvia Aparecida Parido, 61, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Dia 04 .Crematório Memorial Planalto

Mauá

Aparecido Antônio de Souza, 63, natural de Jandaia do Sul (PR). Residia no Jardim Colúmbia, em Mauá. Dia 04. Cemitério Santa Lídia.

Antônio de Melo Silva, 85, natural de Pernambuco. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 04. Cemitério Vale dos Pinheirais.

Diadema

Adreano de Oliveira, 78, natural de Cândido Mota (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 04. Jardim da Colina.

Alan José da Silva Ribeiro, 33, natural de Diadema (SP). Residia no Jardim Tiradentes, em Diadema. Dia 04. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio de Souza, 79, natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 04. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudio de Oliveira, 51, natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 04. Cemitério Municipal de Diadema.

Elisabete Santos de Oliveira, 63, natural de Iguai (BA). Residia no Bairro Casagrande, em Diadema. Dia 04. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzia Pereira do Carmo, 79, natural de Pedra do Anta (MG). Residia no Bairro Eldorado, em Diadema. Dia 04. Cemitério Municipal de Diadema

Manoel José dos Santos, 50, natural de Camacã (BA). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 04. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Vieira Lima, 89, natural de Itajuipe (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 04. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Assis de Souza, 76, natural de Bonito de Santa Fé (PB). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 04. Memorial Jardim Santo André.

Wilson José Borgens, 66. Natural de Serrinha (BA). Residia em Americanópolis. Dia 04. Cemitério de Cerejeiras, em São Paulo.

São Caetano do Sul

Maria de Lourdes Eloy Cabral, 89, natural de Itápolis (SP). Residia no Bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Dia 04. Cemitério Cerâmica

Ribeirão Pires

Edileusa Simplício da Silva, 59, natural de São João (PE). Residia no Bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 04. Cemitério São José.

João Inácio da Silva Ribeiro, 88, natural de Lages (SC). Residia no Bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 04. Cemitério São José.