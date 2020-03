Repertório pronto para degustação

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



09/03/2020 | 23:50



Passar pelo Grande ABC já é algo com o qual Djavan conta a cada turnê e tarefa que realiza com muita alegria. E neste ano não será diferente. O cantor alagoano segue na divulgação do repertório do disco Vesúvio, em que mistura samba com pop, lançado no fim de 2018, e sobe ao palco do Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, na sexta-feira, a partir das 23h30.

“Na região do (Grande) ABC eu sempre desfrutei de um público que gosta muito do meu trabalho. Ele sempre cresce e se renova, por isso, voltar para o (Grande) ABC faz parte de uma rotina importante para mim e para minha carreira”, conta o artista. E para quem comparecer ao espetáculo de sexta-feira, Djavan adianta que pincelará da última safra temas como Solitude, Viver é Dever, Orquídea, Madressilva e a faixa que dá nome ao álbum. “São exatamente cinco músicas de Vesúvio”, afirma o artista. “Essas músicas vêm sendo testadas desde o início da turnê e elas se entrelaçam com clássicos de todas as épocas e formam um roteiro que é interessante e que tem funcionado bem”, explica.

Além das novas, é claro que clássicos como Se, Flor de Lis, Eu Te Devoro e Samurai ilustram o show. Djavan explica que o repertório é montado pensando na interação entre palco e plateia. “Isso é imprescindível, já que o que determina o nosso show é a inclusão do público no espetáculo”, explica. Segundo o cantor, isso é feito de maneira sutil. “A gente nunca vai conseguir definir um repertório de primeira. Depois dos três primeiros shows, mais ou menos, é que ele vai se encaixando e torna-se então definitivo.”

Djavan conta que a turnê Vesúvio, que começou em março de 2019, se estendeu até julho desse ano. “Então, até lá vamos seguir nosso repertório. Já viajamos praticamente o Brasil todo, em especial as capitais e algumas cidades do interior, além de países da América Latina e Europa”, diz. Para completar o itinerário, ele segue ainda para os Estados Unidos e também para a África.

O artista teve sua estreia no mercado fonográfico em 1976, com o disco A Voz, o Violão, a Música de Djavan, de onde saltaram temas como Na Boca do Beco, E Que Deus Ajude, Fato Consumado e Maçã do Rosto, por exemplo. Ao longo da carreira lançou 24 discos e fez diversas turnês.

E mesmo com toda a experiência que adquiriu ao longo dos 43 anos de estrada, confessa ainda sentir frio na barriga antes de um espetáculo. “Sempre quando nós pisamos no palco, carregamos aquela ansiedade para que tudo funcione bem, que o show seja bom e que as pessoas desfrutem com alegria, até porque, o objetivo principal de um show é produzir uma interação positiva entre o palco e a plateia. Então, a ansiedade é natural. Depois, a gente relaxa”, diz.

E quando terminar a turnê de Vesúvio, nada de descanso, pois Djavan já tem planos. “Já estou pensando no próximo trabalho e o combustível será o de sempre: a observação. Nossas viagens, pessoas que encontramos, lugares que visitamos, a própria imaginação que é fruto dessa exposição ao novo, as coisas que acontecem durante a turnê. Tudo isso é combustível. Já venho fazendo essas observações e tenho em mente os próximos passos, mas não posso falar concretamente sobre nada”, encerra.



Djavan – Música. No Clube Atlético Aramaçan – Rua São Pedro, 345, em Santo André. Sexta-feira, a partir das 23h30. Ingressos: R$ 100 a R$ 170 (www.ticket360.com.br).