Casal de biólogos explora mundo marinho na série ‘Vida no Azul’

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



09/03/2020 | 23:50



As viagens realizadas pelo casal de biólogos João Paulo Krajewski e Roberta Bonaldo rendem imagens diversas sobre o universo marinho. Parte desse material está reunida e pronta para ser apresentada ao público no formato de seriado nos episódios de Vida no Azul. O programa estreia hoje, às 22h15, no canal fechado Animal Planet, com capítulos inéditos indo ao ar semanalmente nas noites de terça-feira, sempre no mesmo horário.

Conhecida por participar do quadro Domingão Aventura, do Domingão do Faustão (Globo), a dupla aposta em registros feitos em locais como Austrália, Indonésia e Noruega. As imagens são acompanhadas por diversas informações sobre animais, áreas especiais, complicações e desafios dentro do mundo das águas.