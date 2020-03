Giselle Itié posta clique de parto em casa e faz relato: Totalmente inserida na partolândia

09/03/2020 | 16:10



A atriz Giselle Itié decidiu dividir com seus seguidores um pouco de um momento mais que especial: o parto de seu primeiro filho, Pedro Luna, que veio ao mundo há uma semana, na segunda, dia 2.

Ela mostrou que pariu em casa, e, ao lado de uma foto em que parece estar sendo auxiliada na hora de beber um líquido, ela escreveu:

Exatamente uma semana atrás estava eu,me debatendo pelas paredes da minha casa e realizando o quanto os pródromos [sinais de que o parto se aproxima] não estavam mais para brincadeira. Pródromos? Gigi meu bem, não é bem assim.Tu acredita mesmo!? Desde as duas horas da manhã até agora? Pródromos mais agressivos?As nove horas, as 12 horas ou 13horas (no lo sé, pois já estava totalmente inserida na partolândia) quando chegam minhas parteiras, doula e minha irmã fo**rastica!

E continuou falando sobre o parto:

Sim. Passei sete horas dilatando (acredito eu). Estava eu com 9 centímetros e meio, e nem eu e minha mãe percebemos que o nosso pequeno Pedro Luna estava chegando pra ficar... estou aqui lembrando um tanto do meu parto e falando pra mim mesma: Caspeta! Giselle, tu é f**a mesmo! Caspeta! Mayella, tu é f**a mesmo! Caspeta! Sandra, tu é f**a mesmo! Caspeta! Minha equipe de mulheres fo**rasticas, obrigada por me acolherem!

Depois, Itié fez homenagem ao Dia das Mulheres:

Nós mulheres somos tão potentes, tão incríveis, tão absolutas. Somos tanto mas TANTO! Quanto mais unidas, mais seremos nossas. E ninguém vai tentar mudar o nosso verdadeiro caminho. Hermana @ma_itie TE AMO! Sei o quanto louco, difícil e mágico foi ter vivido (sem ter combinado) a partolândia comigo.Tudo foi mágico, intenso e um belo roteiro de um filme... GRACIAS. Parir é Resistir!#8m2020 PS: NINGUÉM tem o direito de dizer que você não está apta para Parir. Ninguém!