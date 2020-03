Novo Fiat 500 totalmente elétrico chega ao Brasil em 2020; veja fotos

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



09/03/2020 | 14:48



Previsto para chegar ao mercado brasileiro ainda em 2020, o novo Fiat 500 é o primeiro carro 100% elétrico da FCA. A terceira geração do modelo também se destaca por ser equipada com tecnologias de direção autônoma de nível 2.

O motor do modelo tem potência de 87 kW (118 cv), proporcionando uma velocidade máxima de 150 km/h (limitada). Já a aceleração de zero a 100 km/h é feita em nove segundos.

As baterias de íons de lítio com capacidade de 42 kWh oferecem autonomia de até 320 km no ciclo WLTP. Além disso, o Novo Fiat 500 é equipado com um sistema de carregamento rápido. É preciso apenas cinco minutos para uma reserva de energia suficiente para percorrer 50 km, o que é mais do que necessário para o uso diário médio. Em apenas 35 minutos, a bateria está carregada em 80%.

Também há a possibilidade de carregar o automóvel em casa, já que o modelo inclui o Easy Wallbox, um sistema desenvolvido pela Engie EPS para otimizar o carregamento doméstico com uma tomada usual. Com ele, é possível completar a carga em pouco mais de seis horas.

Tecnologias de condução autônoma

O veículo tem tecnologia de monitoramento de câmera frontal para controlar todas as áreas do carro, longitudinal e lateralmente. O sistema inteligente de controle de cruzeiro adaptativo (iACC) freia ou acelera em resposta a qualquer obstáculo: carros, ciclistas, pedestres. A centralização da faixa mantém o veículo no centro da via quando as marcações são identificadas corretamente.

O Intelligent Speed ??Assist lê os limites de velocidade e recomenda sua aplicação, enquanto o Urban Blind Spot tem sensores ultrassônicos para monitorar os pontos cegos e avisar sobre qualquer obstáculo com uma luz de aviso triangular no espelho retrovisor. Além disso, há o Attention Assist, que fornece avisos no visor, recomendando que o motorista pare e faça uma pausa quando estiver cansado. Já os sensores de 360??° fornecem uma visão integral do modelo para evitar obstáculos ao estacionar ou executar manobras.

