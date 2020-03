09/03/2020 | 14:41



O apresentador Fausto Silva divulgou neste domingo, 8, os nomes dos participantes da quarta temporada do quadro 'Show dos Famosos'.

A partir do dia 5 de abril, o novo elenco se apresenta ao vivo no palco do Domingão do Faustão.

Nesta edição de 2020, o quadro terá oito participantes: as cantoras Margareth Menezes e Lexa; a atriz e cantora Cleo; o ator Diogo Vilela; os cantores Alexandre Pires e Vitor Kley; o tenor lírico Thiago Arancam e a modelo Barbara Fialho.

Todos eles serão julgados pela atriz e dançarina Claudia Raia, o ator e diretor Miguel Falabella e Boninho.

O Show dos Famosos tem direção de Beto Silva.