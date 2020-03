Redação

Do Rota de Férias



09/03/2020 | 14:18



Com o dólar em alta, a busca por destinos nacionais aumentou drasticamente segundo uma pesquisa do Kayak. O levantamento identificou os destinos que mais cresceram em buscas de janeiro de 2019 a janeiro de 2020.

Busca por destinos nacionais em alta

Todos os quinze destinos que mais cresceram em buscas são nacionais, com Fortaleza (CE) na liderança. “A cidade tem investido muito no turismo. Além disso, ela atrai viajantes interessados em outras praias, como Jericoacoara, e o Aeroporto Pinto Martins se tornou uma conexão importante com outros países, em função de inaugurações constantes de novos voos internacionais”, comenta Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil.

Na tabela abaixo, confira os 15 destinos do levantamento.

Reprodução Levantamento do Kayak com os destinos mais buscados

Metodologia

A pesquisa foi feita no dia 18/02/2020 na base de dados do KAYAK Brasil, buscando por voos de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil e com destino a todos os aeroportos do mundo. Foram comparadas passagens buscadas em janeiro de 2020 e janeiro de 2019, para viagens em março e abril de cada ano.

Destinos naturais no Brasil

Na galeria, confira algumas opções de destinos naturais para conhecer no Brasil.