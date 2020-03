Pai de Anitta é acusado de transfobia em post sobre o Dia da Mulher

09/03/2020 | 14:11



Mauro Machado, o pai de Anitta, deu o que falar no último domingo, dia 8, ao celebrar o Dia Internacional das Mulheres. Em seu Instagram, ela postou um texto e foi acusado de transfobia. Segundo informações do Extra, no post estava escrito o seguinte:

Diante de todas as mudanças na Terra, sejam elas profissionais, sociológicas ou de gênero; há um simples detalhe que jamais mudará o conceito de ser e nascer mulher. Mulher. Somente ela nasceu com a força e o poder de gerar outra vida.

Os comentários logo vieram:

Ser mulher, nascida com útero ou não, não faz a menor diferença. Sua filha entende a transexualidade como realmente merece. Não estou atacando, respeito sua idade e acho que nunca é tarde para se informar.

Já outra pessoa foi mais direta:

Precisa ser transfóbico? Transfobia é crime.

Pouco depois, ele pagou essa postagem e publicou outra mais simples, que apenas trazia um Feliz Dia Internacional da Mulher. Na legenda, disse:

Sem mais comentários, beijos.

Ele ainda desativou os comentários para essa publicação.