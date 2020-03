Anitta reclama de pessoas que estão se convidando para o seu aniversário: - Ranço

09/03/2020 | 14:10



Anitta está curtindo dias de descanso nas Maldivas ao lado de seu novo suposto affair, mas não deixou de usar o Stories para fazer uma reclamação. Aparentemente, a cantora tem recebido mensagens de amigos que querem ser convidados para a sua festa de aniversário - a cantora completa 27 anos de idade no dia 30 de março.

Ela começa dizendo o seguinte:

- Galerinha, tô sabendo aí que já saiu nos lugares que eu comecei a convidar o povo para a minha festa de aniversário, falaram o tema e não sei o que. Comecei? Eu comecei. Sabe como é que eu sei que saiu nos lugares? Porque começou os pentelhos a me mandar mensagem. Começou um povo a me mandar mensagem fingindo que tá puxando assunto, falando de ariano e não sei o que. Não vou convidar! Tem gente que eu já convidei, ainda faltam algumas pessoas... não vem se convidar!

Ela ainda continua:

- Talvez eu até ia te convidar e aí você veio tentar ser convidado, você veio tentar se convidar, eu vou pegar um ranço e eu não vou te convidar. Aguarda aí, se vai ser convidado, bem. Se não vai, para com isso, gente! Todo ano é a mesma coisa! Festa na minha casa. Não é na rua, não. Não é uma festa que vende ticket, é na minha casa. Do nada eu comecei a receber um monte de mensagem no Instagram, no WhatsApp. Falando: ai, e aí, quanto tempo, minha ariana? Ah, gente, eu tenho um ranço disso. Se eu ia convidar eu já não vou mais!

Eita!