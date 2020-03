Espanha registra 1.047 casos de coronavírus; mortos no país somam 28

09/03/2020 | 13:13



A Espanha enfrenta um crescimento rápido no número de infecções por coronavírus. Em 24 horas, os contaminados na região de Madrid duplicaram, chegando a 469. Além da área próxima à capital, o país Basco também vê um aumento acelerado das contaminações, com 149 casos atualmente. Na Catalunha, entre os 101 casos confirmados estão dois bebês, um de um ano e outro com seis meses de idade.

Em todo o país são 1.047 casos confirmados de Covid-19, sendo que 28 pessoas morreram da doença, segundo compilação feita pelo jornal El País.

Em todo país, aulas têm sido canceladas. A Universidade do País Basco suspendeu aulas pelos próximos 15 dias e disse que vai trabalhar em um plano alternativo para não interromper completamente o processo letivo de seu mais de oito mil alunos.

O governo espanhol tem tentado acalmar a população em meio ao surto. Pelo Twitter, o primeiro-ministro Pedro Sánchez diz estar trabalhando "em um plano de choque". "Temos um dos melhores sistemas sanitários públicos do mundo, com excelentes profissionais. Quero passar uma mensagem de unidade, serenidade e estabilidade", tuitou.