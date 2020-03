Grupo de mulheres ligado ao MST ocupa e depreda prédio da pasta da Agricultura

09/03/2020 | 13:04



Um grupo de mulheres ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou e depredou, na manhã desta segunda-feira, 9, a entrada e o saguão do Ministério da Agricultura, em Brasília. Segundo o MST, 3.500 pessoas de 24 Estados estiveram no protesto, na "Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra", que chegou a fechar parte da pista da Esplanada dos Ministérios e impediu o acesso de funcionários da pasta.

Paredes, o chão e o elevador do térreo do Ministério da Agricultura foram pichados e embalagens de agrotóxicos e tinta vermelha simulando sangue foram jogadas no saguão do órgão. Além da regulamentação da distribuição de títulos de propriedades rurais e outras políticas fundiárias, a pauta do protesto de hoje incluiu "cortes nos investimentos públicos; e a liberação desenfreada de agrotóxicos pelo governo Bolsonaro", informou o MST.

A assessoria do ministério informou que aguarda um relatório do setor responsável para avaliar os eventuais prejuízos. Segundo funcionários do ministério, a portaria ficou fechada por 45 minutos, o que impediu o acesso de servidores pela manhã. Elevadores foram desligados por precaução e, por volta das 10 horas, com a dispersão após o protesto, a situação se normalizou.