Kylie Jenner e Travis Scott reatam o namoro

09/03/2020 | 13:10



Parece que Kylie Jenner e Travis Scott estão juntos - de novo! Em meio a muitos rumores de idas e vindas, o site Entertainment Tonight noticiou no último domingo, dia 8, que o casal reatou a relação há um mês, mas que está tentando despistar os holofotes.

- Eles sempre tiveram amor e respeito um pelo outro, mas fizeram uma pausa no ano passado porque ambos tinham muita coisa acontecendo. Eles não conseguiam se concentrar totalmente no que era necessário para fazer o relacionamento funcionar. Kylie explodiu no mundo da maquiagem e estava ocupada fazendo um negócio de bilhões de dólares e Travis estava em turnê e trabalhando com música, explica uma fonte em contato com o site.

E continua, dizendo:

- Embora as coisas não tenham desacelerado muito para a dupla, elas são mais capazes de lidar com isso. No final do dia, o casal está feliz por ter sua família novamente unida.

Recentemente a própria Kylie incentivou os rumores de reconciliação após compartilhar uma série de fotos com Travis em suas redes sociais.

E aí, será que eles voltaram mesmo?

Lembrando que os dois são pais de Stormi, de dois anos de idade.