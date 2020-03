Maraisa confirma fim do namoro ao desabafar sobre fase solteira

09/03/2020 | 13:10



Parece que chegou mesmo ao fim o namoro de Maraisa com o empresário Luiz Souza Lima. A cantora, que faz dupla com Maiara, não deu maiores detalhes, mas por meio do Twitter, fez uma reclamação ao mencionar a sua fase solteira:

Essa fase solteira da gente em que todos os amigos pensam que você está sofrendo e querem arrumar todo homem que passa pela frente é um pouco estressante.

Dias antes ela ainda havia postado outra indireta:

O tanto de buquê que eu ganhei no começo, agora eu tô levando é porrada!

Os seguidores logo mandaram mensagens de apoio para a cantora:

A gente tem que gostar da nossa companhia, buscar independentemente nossa evolução. Estar sozinho às vezes é opção. É ótimo viver a nossa paz, seguir a nossa vibe, disse uma pessoa.

Já outra, escreveu:

Queridos amigos da Maraisa, favor deixar ela solteira e em paz, obrigada!

O namoro de Maraisa foi confirmado em janeiro, por meio de sua mãe, que disse que ela estava sim se relacionando com Luiz, segundo informações da revista Marie Claire. Pouco tempo depois, ambos passaram a compartilhar fotos juntos nas redes sociais, mas os cliques foram apagados. Ainda de acordo com a publicação, ambos curtiram juntos o Carnaval, recentemente, mas pouco depois teria começado essa crise.