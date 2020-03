BMW mostra Concept i4, elétrico que será produzido a partir de 2021

Maria Beatriz Vaccari

Do Garagem360



09/03/2020 | 11:18



A linha de carros totalmente elétricos da BMW ganhará um novo modelo a partir de 2021. A montadora apresentou o Concept i4, um Gran Coupé de quatro portas com propulsor elétrico que oferece autonomia de até 600 quilômetros no ciclo WLTP, o padrão global que determina os níveis de poluentes, emissões de CO2 e consumo de combustível de carros tradicionais, híbridos e elétricos.

Em termos de performance, o modelo desenvolve aproximadamente 530 cavalos de potência, que permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos. Já a velocidade máxima é superior a 200 km/h.

O mundialmente famoso compositor Hans Zimmer trabalhou junto com o engenheiro de som da BMW, Renzo VItale, no desenvolvimento do sistrema acústico do carro. Vale destacar que o Concept i4 foi mostrado com novo logo da BMW, que será primeiramente usado em atividades de comunicação da empresa.