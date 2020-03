09/03/2020 | 11:11



Para algumas famílias, 2020 será ainda mais especial, já que diversas famosas vão dar à luz este ano!

Esse é o caso de Mariana Weickert, que está grávida do segundo filho e mostrou em seu Instagram a barriguinha da gestação ao revelar o nome do segundo filho, fruto de seu relacionamento com o marido Arthur Ferraz.

Ela contou a novidade com uma foto na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, em que diz: Felipe, com alguns emojis.

Além do bebê que está por vir, a apresentadora também é mãe de Theresa, que nasceu em fevereiro de 2018. Um amor, né?