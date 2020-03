Regina Casé chora com depoimento da filha relembrando diagnóstico de surdez

09/03/2020 | 11:11



Regina Casé não conteve a emoção ao participar do Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão na noite do último domingo, dia 8. A atriz de Amor de Mãe ouviu depoimentos de amigos e familiares, entre eles o filho Roque, o neto Brás e a filha Benedita, que relembrou como foi ter o apoio da mãe após ser diagnosticada com surdez bilateral quando pequena:

- Eu tive uma sorte imensa porque a gente tem uma amizade acima de tudo. Um momento que foi muito importante para gente foi quando eu recebi o diagnóstico de surdez. Eu acho que naquele momento ela entendeu que a gente ia ter essa dificuldade por toda vida e passar por tudo isso juntas, foi uma garra enorme, de tentar até o fim, me colocar numa escola normal e me dar uma criação de que eu pudesse conviver com todo mundo independente da minha deficiência. Só tenho agradecer, se não fosse por ela eu não estaria aqui falando hoje. Eu tenho que agradecer muito ao que ela fez por mim desde que eu nasci e a ter me dado coragem para estar aqui hoje. Te amo muito!

Com lágrimas nos olhos, Regina falou da relação com Benedita, que é mãe de Brás:

- Qualquer coisa na minha vida eu posso ter falhado, mas acho que eu fui e sou uma boa mãe, porque o resultado... Eu tenho uma filha maravilhosa! Minha filha me ensinou a ser mãe e a ser mulher. E ela já é uma mãe muito melhor que eu, disse.

Sobre o filho Roque e o neto Brás, Regina se derreteu:

- Nem nos meus melhores sonhos eu ia conseguir imaginar um filho mais perfeito do que o Roque. Eu amo ele demais. O Brás é uma fonte de alegria diária, inesgotável. A gente é muito parceiro.

Estevão Ciavatta, marido de Regina, também concedeu seu depoimento e relembrou o início da relação:

- Somos um casal bem tradicional. Foram dois anos de namoro, um ano de noivado e só então que a gente se casou, em 1999. Lembro que eu chorava muito, todo mundo chorando, Regina chorando. Muita gente achou que ia durar pouco, que era mais um casamento de capa de revista, mas estamos aí, 23 anos juntos.