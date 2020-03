Deborah Secco e Juliana Paes arrasam no look para Ding Dong e Secco brinca sobre Paes: - É a Ivete Sangalo do elenco

09/03/2020 | 11:10



A cada domingo novos artistas disputam a batalha musical do Domingão do Faustão, Ding Dong. E no Dia Internacional da Mulher, o apresentador resolver reunir duas das atrizes de maior destaque do cenário artístico, Juliana Paes e Deborah Secco. Com muita elegância e looks nada óbvios, para a participação especial as duas arrasaram no visual. Deborah escolheu um vestido longo estampado com botas vermelhas de couro, enquanto Juliana optou por uma calça de bolinhas transparente combinada com uma hot pant, assim como a estrela ainda adicionou um blazer preto e branco, cinto e sandália de salto alto ao visual.

E não foi só isso que chamou a atenção, não! Já que a participação da dupla se deu em um dia tão importante, elas não deixaram de falar sobre a luta que a mulher ainda enfrenta nos dias de hoje. Juliana, por exemplo, acredita que não exista uma mulher hoje que não se sinta dentro dessa reflexão:

- Hoje, tudo o que tem se falado e conversado sobre isso, tenho certeza de que não existe mulher que não se sinta feminista. A gente quer as mesmas oportunidades, condições de trabalho, não quer ser agredida pela condição de ser mulher... Hoje, podemos criar filhos feministas. É um momento positivo e ainda tem muita coisa para gente fazer, pontuou.

Já Deborah ponderou:

- Fomos criadas para sermos competitivas e, hoje, entendemos que não precisamos competir. Tenho uma admiração e torço por essa mulher [Juliana], e isso não vai tirar de mim grandes oportunidades. É se colocar no lugar de aliadas, parceiras... Eu mesma, por ter tido essa criação, já errei muito com diversas mulheres. Estou aqui para dizer que se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, não teria feito. Que bom que estou aberta a ouvir e aprender. Ter uma filha mulher [Maria Flor] me colocou nesse lugar e me fez não querer um mundo que eu vivi para minha filha.

Pensa que foi só isso? Pois as atrizes, que se conheceram na época das novelas Laços de Família e Celebridade, ainda falaram sobre a amizade de longa data que mantêm. E esse laço não fica apenas na frente das câmeras. Juliana, por exemplo, relembrou como o apoio de Deborah foi importante durante seu trabalho como Maria da Paz, em A Dona do Pedaço, já que no começo do folhetim ela foi muito criticada pelo sotaque que resolveu dar para a personagem:

- A Deborah é o tipo de colega que torce pela outra colega. Eu nunca vou esquecer, na primeira semana como Maria da Paz, ela me mandou uma mensagem que foi decisiva: Juliana, parabéns! Você se arrisca, você não tem medo... Eu to tão orgulhosa de você. Quando você escuta isso, você sente mais empoderada, encorajada. Eu quero agradecer a ela aqui publicamente...

Deborah, por sua vez, retribuiu as palavras de Juliana e fez uma brincadeira para lá de engraçada, quando a comparou com uma das artistas mais reconhecidas da música nacional:

- A Juliana é, sem dúvida, hoje uma das grandes atrizes que a gente tem no Brasil. Eu a vi começando e hoje ela é a nossa Ivete Sangalo do elenco. Ela é o que há de melhor.

Que amizade, não é mesmo?