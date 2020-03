Fernando Grostein Andrade, irmão de Luciano Huck, se casará com namorado nos EUA

09/03/2020 | 11:00



O diretor de cinema Fernando Grostein Andrade, irmão de Luciano Huck, se casará com o ator Fernando Siqueira em junho. Eles estão juntos há quatro anos e, de acordo com informações da revista Veja, devem trocar alianças no dia 26, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ainda segundo a publicação, a cerimônia será íntima e terá apenas a presença de amigos e familiares, inclusive do apresentador da TV Globo.

Fernando Grostein Andrade trabalha em Hollywood e acompanha o lançamento do filme Abe, com sua direção, que deve ser lançado ainda neste ano.

Homenagem

No último Valentine's Day, Fernando Andrade fez uma declaração ao namorado nas redes sociais. "Faço esta homenagem a esta pessoa maravilhosa que amo tanto, Fernando Siqueira. É sobre amor, companheirismo, força, compreensão, cumplicidade e família. Obrigado, Fê", escreveu na legenda da foto em que aparecem juntos no Instagram.