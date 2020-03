Garçom lulista serve Bolsonaro nos EUA

09/03/2020 | 08:05



Franklin Oliveira soube há duas semanas que a churrascaria onde trabalha como garçom em Miami receberia uma "festa" para 40 pessoas, mas só neste domingo, 8, foi informado sobre quem seria a estrela do encontro: o presidente Jair Bolsonaro.

No segundo andar do Brazilian Steak House, Oliveira teve de atender um político a quem se opôs. "Fiz campanha nas redes sociais pelo Ciro Gomes. No segundo turno, pelo Fernando Haddad. Mas da porta para dentro sou o CNPJ da empresa", contou o carioca.

Ao falar do ex-presidente, ele faz um coração com as mãos e diz que Lula é seu "crush". "Quando ele foi solto, eu soltei fogos, ele me deu oportunidade de educação. Se estou nos EUA é graças ao Lula", diz.

A gerência do restaurante sabe de sua preferência política, mas o escolheu para receber o presidente por sua eloquência. Coube a Oliveira fazer a recepção inicial dos convidados, coordenar bebidas e sobremesas e, ao final, aproveitou para fazer uma foto com o presidente.

Os espetos de carne não chegavam a Bolsonaro pelas mãos de Oliveira, no entanto. A chefia preferiu designar dois funcionários com admiração declarada pelo presidente para a função.

Ao falar sobre o tratamento dispensado a Bolsonaro, Franklin disse que o importante é tratar a todos com respeito, apesar de sua "ideologia não ser a mesma". "Posso atender Trump ou Dilma ou Lula, vou atender da mesma forma, é aqui que eu ganho meu pão. Todos têm que ser tratados com educação", afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.