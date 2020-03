Ressignificar: que palavra é essa?

Marcela Ibelli

Ressignificar nada mais é do que dar novo significado às coisas. Parece simples na teoria, mas na prática é verdadeiro exercício de autoconhecimento, amadurecimento e resiliência. Não é todo mundo que tem coragem de enxergar diferente o que sempre acreditou que estava certo.

A monja Coen já falou sobre o tema algumas vezes no seu canal Mova, no YouTube. Segundo ela, à medida em que se muda o olhar para a realidade, ela se transforma. “Se a pessoa tem uma visão congelada, ela está aprisionada. Quem segue o mesmo padrão sempre, não consegue mudar. A questão é: como podemos nos transformar?”, deixa para a reflexão. A religiosa estará em maio para fazer uma palestra no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André.