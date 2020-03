Mandatário do MDB defende condição jurídica de Vanessa

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



09/03/2020 | 00:01



Presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi defendeu ontem a condição jurídica da correligionária e ex-deputada estadual Vanessa Damo, antecipando que o partido decidiu lançá-la como pré-candidata à Prefeitura de Mauá ao processo eleitoral de outubro. O dirigente gravou vídeo a jornais locais, compartilhado nas redes sociais pela própria emedebista, alegando que o corpo jurídico da legenda tem segurança que ela está apta para a disputa, na sucessão de Atila Jacomussi (PSB), ex-aliado da família – aliás, sua mãe, Alaíde Damo (MDB), ocupa o posto de vice; contudo, houve ruptura política.

“Decisão importante para o MDB. Definimos a pré-candidatura da ex-deputada Vanessa Damo em Mauá. (...) Sobre a questão jurídica, os nossos advogados já se reuniram e falaram que a Vanessa está apta para disputar a eleição deste ano. Boa sorte, Vanessa. Tenho certeza que você vai lutar muito para colocar Mauá em ordem”, afirmou Baleia. “Fui deputado com ela, a admiro muito porque sei da sua luta, garra e determinação e que ela está preparada. Mais do que isso: tem amor e carinho pela população de Mauá. Por isso, tenho certeza que o nosso partido está super bem representado no pleito (de) 2020.”

Desde o pleito de 2014, quando disputou a reeleição com liminar, Vanessa está fora das urnas. Dois anos mais tarde, em 2016, então no exercício do cargo na Assembleia Legislativa, ela teve o mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em processo que trata de crime eleitoral cometido na eleição majoritária de 2012 e abriu mão de tentar concorrer ao Paço para fechar apoio a Atila. A decisão da corte eleitoral teria deixado a emedebista inelegível até 2020 – portanto, oito anos do episódio –, mas há entendimento interno de que, em outubro, a pena já estaria cumprida.

Com o rompimento junto ao grupo de Atila, o clã Damo sinalizou que indicaria nome da família para duelar no páreo. Alaíde chegou a ser cotada em caso de inviabilidade de Vanessa, porém evitou estender a discussão. Vanessa, por sua vez, demonstra entusiasmo. Depois de publicar o vídeo do correligionário, ela registrou texto em que já adianta ter concordado com a proposta de projeto próprio na cidade. “Decidi aceitar esse desafio e sou pré-candidata a prefeita de Mauá. Deus está dando a oportunidade para mim e para Mauá de recomeçarmos.”