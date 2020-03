Fluminense goleia o Resende em casa e mantém liderança geral do Carioca

08/03/2020 | 20:21



O Fluminense fez o dever de casa e atropelou o Resende, neste domingo, no Maracanã, por 4 a 0. A goleada deixa o time na liderança isolada do Grupo B da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, com seis pontos em dois jogos. No domingo que vem, fará clássico com o Vasco, no mesmo estádio. Antes, na quarta-feira, visitará o Figueirense pela terceira fase da Copa do Brasil.

O time de Odair Hellmann também está no topo da classificação geral da competição, fato que pode ser importante caso o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, conquiste a Taça Rio. O complicado regulamento do torneio prevê uma final em duas partidas caso uma mesma equipe vença os dois turnos, mas seja superada por outra na pontuação total. Com 21 pontos, a equipe tricolor tem dois de vantagem sobre a equipe rubro-negra.

Como homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Fluminense jogou com camisas que estampavam nomes das atletas do time feminino na parte da frente. As jogadoras, inclusive, entraram em campo ao lado do time masculino.

Disposto a matar o jogo logo no começo, o time começou com tudo. Logo aos dois minutos, Yago roubou bola no meio-campo e deixou Nenê na cara do gol, mas o artilheiro da equipe na temporada chutou por cima. Sem deixar o Resende respirar, o time da casa abriu o placar aos sete. Em mais uma jogada com boa participação de Yago, ele achou Pacheco sozinho na direita. O peruano cruzou rasteiro e Wellington Silva escorou para dentro.

Em busca da redenção após a chance perdida, Nenê quase marcou um gol de placa aos 18. O veterano deu um chapéu em Grasson e chutou com perigo por cima da meta. O Fluminense reduziu o ímpeto após o belo lance e chegou a flertar com o empate. Os visitantes chegaram com perigo aos 28, em cruzamento rasteiro que ninguém apareceu para concluir, e aos 39, em chute de Dieguinho defendido por Muriel.

A história do primeiro tempo se repetiu na volta do intervalo. Os torcedores ainda reocupavam seus assentos quando Marcos Paulo aproveitou rebote de Ranule e ampliou a vantagem, no segundo minuto da etapa final. Em ótima fase, o atacante de 19 anos, desta vez como centroavante, marcou seu quinto gol nas últimas quatro partidas.

O jovem só perde na artilharia do time em 2020 para Nenê, que chegou a nove tentos na temporada ao converter pênalti sofrido por Hudson, aos 15. O Resende, que já estava contra as cordas, foi a nocaute.

Sem oferecer qualquer resistência, a equipe do sul do estado sofreu o quarto aos 23, novamente em rebote de Ranule. O goleiro defendeu chute de Nenê, mas não parou a finalização de Gilberto na sobra. A situação definida transformou a partida em treino de luxo para o Fluminense. Ganso e Miguel, que substituíram Marcos Paulo e Nenê, tiveram bons momentos, mas a goleada parou nos 4 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 x 0 RESENDE

FLUMINENSE - Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Orinho; Hudson (Dodi), Yago Felipe e Nenê (Miguel); Wellington Silva, Marcos Paulo (Paulo Henrique Ganso) e Fernando Pacheco. Técnico: Odair Hellmann.

RESENDE - Ranule; Rhayne, Murilo Henrique (Zé Antônio), Eduardo Grasson e Kevyn; Rezende, Vitinho (Alef Manga), Dieguinho, Zizu (Anderson Mello) e Wescley; Thauan. Técnico: Edson Souza.

GOLS - Wellington Silva, aos oito minutos do primeiro tempo; Marcos Paulo, aos dois, Nenê, aos 15, e Gilberto, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Martins de Sá.

CARTÕES AMARELOS - Nenê, Miguel, Vitinho e Wescley.

RENDA - R$ 247.276,00.

PÚBLICO - 10.094 pagantes (11.055 presentes).

LOCAL - Maracanã, no Rio.