‘Falta política pública para manter ecossistemas vitais’

Aline Melo



08/03/2020 | 23:18



Gestor ambiental e presidente do Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental), Carlos Bocuhy afirma que faltam iniciativas governamentais para manter os sistemas ecológicos vitais e adaptar a cidade aos efeitos do desequilíbrio ambiental. As consequências são desertificação e enchentes. No Grande ABC, até a típica neblina de cidades como São Bernardo e Ribeirão Pires, além da vila histórica de Paranapiacaba, é afetada pela combinação de mudanças climáticas e inação das autoridades. “Infelizmente, de acordo com as previsões climáticas, existe risco de eventos cada vez mais extremos. Temos que estar preparados para enfrentá-los”, pontua.

Qual a missão do Proam e desde quando ele existe?

O Proam foi fundado em 2002, com o objetivo de impulsionar políticas públicas ambientais. Temos atuado desde então para proteger as boas normas ambientais contra retrocessos e impulsionar as novas regras protetivas que se fazem necessárias. O Brasil é País tropical, megadiverso e de vulnerabilidades sociais, biofísicas e bioquímicas. Os governos se preocupam pouco com isso em razão de influências econômicas socialmente imaturas. Por isso, o Brasil necessita cada vez mais da prática da advocacy, do controle social, em defesa do interesse público a partir de iniciativas da cidadania. O Proam tem forte atuação na proteção de elementos importantes para a saúde pública como o ar, água e solo. Somos autores da proposta para estabelecimento dos padrões de qualidade do ar de acordo com os valores orientadores da OMS (Organização Mundial da Saúde), tanto no âmbito estadual como no federal. Também temos forte produção sobre meio ambiente urbano.



De que forma o instituto atua ou já atuou no Grande ABC?

A Campanha Billings, Eu Te Quero Viva!, criada na região, foi incorporada pelo Proam por ocasião de sua constituição. Atuamos na proteção da água, com ações em defesa dos mananciais da Represa Billings, contra sua poluição e contra reversão do Rio Pinheiros para o reservatório. Defendemos maior proteção para campos naturais da Serra do Mar, importante ecossistema de produção de água para a Billings, além de questões de gestão urbana mais pontuais.



Em março do ano passado, o Grande ABC enfrentou uma das piores enchentes dos últimos anos, que deixou dez mortos. Este ano, já houve um óbito em decorrência de alagamentos. É culpa só do aumento de chuvas ou na sua avaliação há falhas do poder público?

As duas coisas. Há processo de uso do solo ambicioso, contra interesses maiores dos cidadãos e sem limites que respeitem os caminhos da água. Daí acontece a canalização dos córregos e a excessiva impermeabilização do solo. Sofremos os refluxos do desequilíbrio natural: as inundações. De outro lado há estudos científicos que apontam no futuro para precipitações mais intensas e concentradas, para além da série histórica de pluviometria, efeito previsto para a região Sudeste do Brasil. Isso decorre do aquecimento global.



A região planeja a construção de novos piscinões para o combate às enchentes, em Santo André, São Caetano e Mauá. Essa pode ser a solução? Ou esse modelo já está esgotado? Qual seria a alternativa?

Sistemas de contenção de água são necessários, mas as medidas mais estruturais, como alterações sustentáveis nos modelos construtivos, são mais eficientes: telhados verdes, arborização, maior permeabilidade do solo, captação da água da chuva para usos menos nobres etc. Tudo isso demanda mudança de comportamento da sociedade com boas normas urbanas e políticas públicas transformadoras. Nada tão inovador, pois existem muitas experiências neste sentido mundo afora, mas o Brasil não tem estado atento aos alertas da ciência – e não aproveita bem boas práticas existentes. O (Grande) ABC já foi liderança nacional em inovação tecnológica, possui iniciativas interessantes, mas isoladas. Vemos gestão pública ambiental ainda incipiente, nos aspectos conceituais, normativos e consequentemente em políticas públicas. Governos são pródigos em discursar verde e não atuar tão verde assim, em resposta fácil para os grandes desafios da sustentabilidade. Precisamos de ações concretas, ações estruturantes.



A cidade de São Paulo também já sofreu com enchentes este ano. Assim como para o Grande ABC, existe perspectiva de melhora?

Não. Infelizmente, de acordo com previsões climáticas, existe risco de eventos cada vez mais extremos. Temos que estar preparados para enfrentá-los. Sistema de previsão e alerta à população deve ser melhorado. Medidas de adaptação devem ser tomadas, a partir de maior percepção sobre riscos envolvidos. Perda do referencial da série histórica de pluviometria traz novos desafios sobre qual é esta nova dimensão das áreas vulneráveis e da dimensão dos riscos. Áreas com declividade, sujeitas a deslizamentos, e áreas inundáveis devem ser claramente identificadas, em nova visão que contemple riscos ampliados. Sobretudo, população deve ser informada, contar com planos de contingência e defesa civil bem estruturada. Isso é feito em muitos países sujeitos a eventos extremos. O que é inaceitável é governos estaduais e municipais passarem falsa sensação de segurança, onde as pessoas deixam de se defender e ficam ainda mais vulneráveis nas armadilhas das inundações. As populações têm direito às informações mais precisas sobre a sua segurança, de suas famílias e de suas propriedades. De outro lado, precisamos de novos zoneamentos que contemplem essa realidade, impedindo o agravamento da situação pela continuidade do uso ambicioso do solo, que extrapola os limites aceitáveis.



Cidades do Grande ABC que tinham presença mais constante de neblina, como São Bernardo e Ribeirão Pires, vêm vivenciando mudanças nesse padrão. Essa alteração tem alguma relação com o aumento das chuvas?

O desaparecimento gradual da neblina é processo artificial, de desertização, provocado pela perda da vegetação. Com a derrubada das matas na região, a neblina decorrente da condensação da umidade não avança mais até São Paulo, como fazia antes. Trazida pelos ventos que adentram o continente, ela é condensada desde a Serra do Mar. Antes, essa neblina chegava até o Ipiranga, em São Paulo. Com os anos foi recuando. É indicador da perda de umidade no ecossistema. Isso tem implicação direta com a perda de produção natural do reservatório Billings, que produz menos água a cada ano. Com a impermeabilização do solo, a chuva cai sobre o concreto – e não abastece as áreas de mananciais. Há ainda alterações no microclima da região, com a atração das chuvas pelas ilhas de calor que se formam na cidade. A chuva que deveria cair nos mananciais acaba sendo desviada para as áreas de baixa pressão na cidade e escorrem superficialmente, provocando as inundações. Falta política pública para manter os ecossistemas vitais e para adaptar a cidade aos efeitos do desequilíbrio ambiental.



Para controlar enchentes em São Paulo, a Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) bombeia água do Rio Pinheiros, altamente poluída, para a Billings, cujos braços abastecem 1,6 milhão de pessoas em Santo André, São Bernardo e Diadema. Qual o impacto dessa transferência?

O impacto é seríssimo. Os rios Tietê e Pinheiros carregam poluentes danosos à saúde pública e ao meio ambiente. O projeto de flotação do Pinheiros não foi aprovado porque ficou comprovada a impossibilidade de retirada dos poluentes. Mas o governo insiste em continuar bombeando a carga de esgoto urbano para dentro do reservatório. E vai além, propicia perigoso runoff de poluentes das águas doces continentais para a região estuarina do Rio Cubatão e para o oceano. Além disso, é sistema absurdo, ao privar dos benefícios ambientais essa vazão de água doce que deveria correr pelo Tietê até o Rio Paraná – e daí até a Bacia do Plata, 3.000 quilômetros depois. Temos que continuar a enfrentar essas duas distorções: primeiro a incapacidade do governo em prover a região do Pinheiros com sistema de macrodrenagem eficiente e, em segundo lugar, interesses de manutenção da geração de energia da Usina Henry Borden, em Cubatão. Prejuízos ambientais dessa reversão dos rios da metrópole para a vertente oceânica são históricos. É preciso deixar que o Rio Jurubatuba (que formou a Billings) corra livre em seu rumo continente adentro, até o Rio Paraná. Sucessivos governos estão fazendo o Pinheiros e todo o esgoto do Tietê correrem contra a lei da gravidade para dentro da Billings, contra a sustentabilidade e contra os princípios basilares da boa gestão ambiental. Essas distorções impedem a efetiva despoluição da Billings, que é reservatório importantíssimo, a maior caixa-d’água da metrópole de São Paulo.



Existe alguma mudança climática que explique esse aumento de chuvas?

Sim. Estamos falando dos efeitos do aquecimento do planeta. Existem dados disponíveis em muitos relatórios, em pesquisa da Universidade da Califórnia, com base no Earth System Research Laboratory, Colorado, Estados Unidos, que aponta para ‘intensificação de eventos extremos, com precipitações concentradas e tempestades mais frequentes no Sudeste brasileiro’. O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas afirma que ‘deverão ocorrer intensificações dos eventos severos, ocasionando impactos em cidades e áreas vulneráveis às mudanças climáticas’ (PBMC, 2013b) e ‘as alterações climáticas terão impactos profundos sobre o amplo espectro das funções, infraestruturas, serviços e edificações urbanas’ (IPCC, 2014a). Tese de doutorado apresentada em 2018 na Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa de modelagem hidrológica, apontava ‘risco de aumento, até o ano de 2040, de 48% do volume nas chuvas subsidiárias’.



As queimadas e o desmatamento da Amazônia têm alguma relação com as tempestades e alagamentos?

Há ligação umbilical entre a regularidade hídrica continental e a transposição da umidade da Região Amazônica. Apesar da constatação científica de que a Floresta Amazônica alimenta as chuvas continente adentro, até o Cone Sul – e isso inclui a Região Sudeste, por meio dos ‘rios voadores’ (ou transposição atmosférica da umidade) –, não há políticas públicas efetivas para a proteção deste imenso ecossistema. O Proam solicitou ao Mercosul a discussão de tratado internacional para a proteção deste ecossistema vital no início de 2018. Continuamos trabalhando com formadores de opinião na Argentina e Uruguai neste sentido, pressionando os governos do Mercosul para estabelecer mecanismos de proteção. O governo federal não tem sensibilidade para apreender essa realidade e estamos pagando alto preço por isso, inclusive com perdas da imagem do Brasil e com reflexos na balança comercial. Os desmatamentos e as queimadas na Amazônia implicam liberação de carbono retido na madeira da floresta, ou seja, potencializam o aquecimento global. A Amazônia é driver importantíssimo que alimenta a regularidade das chuvas, retém gases do efeito estufa e representa elemento de resfriamento da faixa equatorial planetária.