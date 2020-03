Trecho da rua Senador Fláquer será interditada; ganhará calçadão

Miriam Gimenes



08/03/2020 | 23:15



A Prefeitura de Santo André dá início hoje, a partir das 7h, às obras para implantação de calçadão em trecho da rua Senador Fláquer, no Centro. Por isso, a via será interditada parcialmente, entre as ruas Coronel Fernando Prestes e Dr. Cesário Mota e só será liberada com o fim da intervenção.

A ideia é integrar o calçadão da Oliveira Lima ao Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, que também está em obras, formando um grande boulevard e um eixo cultural. No calçadão haverá adequação do sistema de microdrenagem, repaginação do piso, implantação de mobiliário, além de nova iluminação e paisagismo. “Este é mais um importante passo para recuperar o prestígio da região central, com um corredor de cultura que traga opções de entretenimento e aqueça a economia local”, diz o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Para acessar a rua Senador Fláquer, o motorista que estiver na rua Luís Pinto Fláquer poderá virar à esquerda na rua Correa Dias, à direita na rua Dr. Cesário Mota e seguir até a Senador Fláquer.