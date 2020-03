Roubos e furtos de veículos têm redução de 77% em São Caetano

Flávia Kurotori



08/03/2020 | 23:08



Os casos de roubo e furto de veículos reduziram 42,3% no Grande ABC entre 2001 e 2019, passando de 28.260 para 16.305 ocorrências. Cinco das sete cidades apresentaram queda, com destaque para São Caetano, onde estes crimes foram 76,8% menos frequentes, caindo de 2.693 para 624 registros. As informações são da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), com base em dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos), e foram cedidos com exclusividade ao Diário.

No período, as ocorrências foram de 7.947 para 4.038 (-49,2%) em São Bernardo. Já em Santo André, os crimes caíram de 11.867 para 6.060 (-48,9%), enquanto em Ribeirão Pires, de 558 para 354 (-36,6%) e, em Diadema, passaram de 2.930 para 2.676 (-8,7%).

Duas cidades, porém, tiveram crescimento nos índices. Em Mauá, 2.226 veículos foram roubados ou furtados em 2001, ante 2.500 no ano passado – alta de 12,3%. Em Rio Grande da Serra, os casos saltaram de 39 para 53 (35,9%).

“Principalmente nos últimos anos, em que a queda é mais acentuada, um dos vetores que contribuíram foi a instalação do Detecta (sistema de monitoramento inteligente do governo estadual, lançado em 2014), principalmente nas cidades menores, como em São Caetano, onde as principais saídas da cidade, como a Avenida Guido Aliberti são monitoradas”, assinala David Barbosa de Siena, coordenador do Observatório de Segurança Pública da USCS.

Em sinergia, o coronel Renato Nery de Machado, comandante da PM (Polícia Militar) na região, afirma que houve “destaque na atuação da PM no combate a tais delitos”. “Desde o fim da década de 1990, a PM vem atuando com foco na gestão pela qualidade, com incremento das ferramentas de inteligência, levando a estes resultados positivos.”

Ainda que tenham sido inaugurados no ano passado, o 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais), que contribui na prevenção de roubos, e o COI (Centro de Operações Integradas), em São Bernardo, mostram que o Estado tem investido na área de segurança, aponta Siena. “Ainda há muito a melhorar, como a falta de policiais (pelo menos 300 na região) e o combate da economia criminal, que movimenta toda uma organização envolvendo desmanches e feiras do rolo”, completa.

A frota de veículos cresceu 79,1% na região entre 2006 – dado mais antigo disponibilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – e 2019. O número aumentou em todos os municípios. Porém, foi mais expressivo onde os roubos e furtos subiram ou caíram mais timidamente, a exemplo de Rio Grande da Serra (182,2%) e Mauá (112,4%).

“Esses municípios, até 2013, viveram a pujância do crescimento econômico, fazendo a frota crescer e, consequentemente, o aumento dos roubos e furtos de veículos”, avalia Siena.

(colaborou Aline Melo)