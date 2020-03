Unipar abre inscrições a jovens para programa de trainee

Da Redação



08/03/2020



A Unipar, indústria química, está com inscrições abertas para o programa de trainee, destinado a jovens graduados nos últimos três anos em engenharia química, eletrônica e mecatrônica. São oito vagas no total, que serão distribuídas nas áreas de produção, meio ambiente e comercial, sendo cinco para o Brasil e três para a Argentina. No Brasil, as oportunidades são distribuídas nas fábricas de Santo André e Cubatão.



Para participar, os interessados podem se inscrever até 30 de março pelo link https://www.atsglobe.com/hotsite/traineeunipar2020. O processo seletivo contemplará etapas online epresenciais. Os requisitos para contratação são inglês avançado, capacidade analítica, trabalho em equipe, comunicação, entre outros.