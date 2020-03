Grande ABC possui 433 vagas de emprego disponíveis esta semana

Da Redação



08/03/2020 | 23:05



O Grande ABC reúne 433 vagas de emprego disponíveis para quem procura por uma nova oportunidade no mercado de trabalho. A maioria das chances (342) está disponível no CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo. Dentre elas, o destaque está na área da Saúde, com 113 oportunidades de técnico em enfermagem e 75 para enfermeiro.

Além disso, o equipamento da cidade também disponibiliza vagas para auxiliar técnico de controle de qualidade (dez), auxiliar de cozinha (dez), auxiliar de linha de produção (dez), para quem tem Ensino Médio completo e de porteiro (dez) para quem terminou o Fundamental.Há 64 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, sendo que 30 são para atendente de lanchonete. Interessados devem comparecer à sede da CTR (Rua Marechal Deodoro, número 2.316, Centro) com carteira de trabalho, RG, CPF e PIS.

Em Diadema, são 21 vagas, sendo a maioria para controlador de acesso (oito). Currículos devem ser enviados no e-mail vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

São Caetano possui seis oportunidades, sendo duas para motorista de caminhão e duas para auxiliar de manutenção elétrica. Para se cadastrar é necessário comparecer ao Atende Fácil (Rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro) com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires (Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro) reúne seis vagas, duas delas para pedreiro de alvenaria.

A Luandre, agência em Santo André, reúne 58 vagas. Há opções para auxiliar de atendimento e ajudante de produção, com salários que chegam a até R$ 1.500 e oficial de manutenção predial, que pode receber até R$ 2.500. Para consultor de vendas no atacado, a remuneração fica em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000. Para se candidatar o candidato precisa acessar www.luandre.com.br.