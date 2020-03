Com reservas, Grêmio vence Pelotas fora de casa pelo Gaúcho

08/03/2020 | 18:32



O Grêmio acabou com a invencibilidade do Pelotas na Boca do Lobo ao bater o rival por 1 a 0, neste domingo, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Grêmio soma agora seis pontos na liderança do Grupo B, contra um do Pelotas no Grupo A.

Para o duelo contra o Pelotas, o Grêmio mandou a campo um time inteiro de reservas, priorizando o Gre-Nal, da próxima quinta-feira, pela Copa Libertadores, em que será mandante. O destaque ficou por conta de Thiago Neves, a grande atração entre os suplentes.

O Grêmio não deixou o Pelotas respirar. Os comandados de Renato Gaúcho abriram o placar logo aos dois minutos. Darlan deu um passe primoroso para Pepê, que invadiu a área e tocou na saída de Douglas para fazer 1 a 0. A resposta de Felipe Guedes veio logo na sequência, acertando o travessão de Paulo Victor.

Após sair na frente, o Grêmio se acomodou e deixou o Pelotas jogar. O time mandante deu um sufoco ao rival, mas Paulo Victor se mostrou em tarde inspirada. Em cobrança de Hugo Sanches, a bola atravessou a área e quase surpreendeu o goleiro, que tirou no reflexo.

Paulo Victor, que substituiu Vanderlei, ainda segurou mais dois arremates do Pelotas, um de Felipe Guedes e outro de Jô. No fim, o Grêmio se segurou para levar a vantagem para a etapa final.

No segundo tempo, o jogo caiu de produção e teve poucas oportunidades de gol. O destaque ficou por conta do retorno de Jean Pyerre. Recuperado de lesão, o meia entrou em campo aos 15 minutos, na vaga de Thiago Neves.

As chances foram raras. O Grêmio apostou em jogadas de velocidade, mas sem sucesso. Luciano até tentou, mas já não valia mais nada. O Pelotas foi para o tudo ou nada no fim, porém, cometeu muitos erros técnicos e não conseguiu evitar o empate neste domingo.

Na próxima rodada do Gaúcho, o Grêmio enfrenta o São Luiz no domingo, às 11h, em casa. No mesmo dia, às 16h, o Pelotas visita o Esportivo, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.