Luana Piovani leva susto após sua filha cair de beliche

08/03/2020 | 17:11



Que susto! Na madrugada nesse domingo, dia 8, Luana Piovani passou por um momento daqueles. Liz, sua filha, caiu de uma beliche, de acordo com a apresentadora que falou do caso no stories do Instagram, de uma altura de um metro e oitenta.

Era uma beliche alta, não uma dessas de criança. Ela caiu de cara no chão. Não consigo explicar realmente o que eu senti, contou Piovani sobre a noite que para ela foi uma loucura.

Luana ainda falou como o estado de sua filha com o Pedro Scooby ficou. Aparentemente Liz já passa bem.

Está com um ovo na cabeça, machucou o ombro...

Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, dia 8, a famosa deu os parabéns à todas as mulheres e, demonstrando bom humor , ela falou:

Eu vim dar parabéns com essa cara, porque acho que é a melhor representação da mulher é isso aqui.

No final do ano passado, em 2019, a apresentadora também passou por um perrengue parecido. Ela passou a madrugada toda no hospital com Bem, seu filho caçula, que estava com dores na cabeça. Na época ela relatou o caso dizendo que foi uma madrugada de terror.