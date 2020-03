Em meio à polêmica na justiça, Rose Miriam di Matteo relembra foto com Gugu Liberato e as filhas: Agradeço todo carinho e apoio

08/03/2020 | 17:10



Rose Miriam di Matteo usou o Instagram na madrugada deste domingo, dia 8, para celebrar o Dia Internacional da Mulher e agradecer o carinho e apoio que tem recebido em meio à polêmica da briga na justiça por parte da herança de Gugu Liberato, pai de seus filhos. A médica surpreendeu ao relembrar foto com Gugu e as filhas deles, Marina e Helena, de 16 anos de idade.

O dia da mulher não é somente flores,cartas e chocolate. É um dia para comemorar a força e união que todas nós possuímos, aliás nós mulheres somos vida, damos vida, somos todas guerreiras por natureza, mãe por instinto e esposa por puro AMOR. Na pessoa das minhas filhas que amo muito desejo felicidades a todas as mulheres. Feliz Dia da Mulher, escreveu.

Antes de finalizar a legenda, ela agradeceu:

Agradeço de coração por todo o carinho e apoio que tenho recebido, disse.

A autenticidade do perfil de Rose no Instagram foi confirmada pelo advogado dela, Nelson Wilians, para a revista Marie Claire. A página ainda possui poucos seguidores e se confunde em meio aos diversos perfis fakes que circulam na internet. Rose apenas segue pessoas próximas na rede social, como seu advogado, os filhos, Gugu Liberato e seu irmão, Gianfrancesco di Matteo. Ela é seguida pelo advogado e também foi Gian.

Rose enfrenta uma briga na justiça com a filha do apresentador, que morreu aos 60 anos de idade no dia 20 de novembro de 2019. Ela pede o reconhecimento da união estável com Gugu para ter direito à herança do artista. Ela foi excluída do testamento que Gugu havia feito em 2011. O documento foi lido em novembro, poucos dias após a morte, e relata que o patrimônio deve ser herdado pelos três filhos e os sobrinhos.