Miriam Gimenes



08/03/2020 | 23:06



Abrem-se as cortinas. Ao invés de um cenário televisivo, lugar que ocupa há pelo menos seis décadas, Silvio Santos aparece em um palco, cercado de dançarinas. O Homem do Baú agora é peça-chave de musical, o Silvio Santos Vem Aí, que estreia sexta-feira, às 20h30, no 033 Rooftop (Teatro Santander), dentro do complexo JK Iguatemi, em São Paulo. O texto é de Marília Toledo e Emílio Boechat, e direção de Fernanda Chamma, que também assina a coreografia.

O espetáculo faz um recorte na vida do apresentador e empresário Senor Abravanel (vivido pelo ator Velson D’Souza) desde sua infância, quando era camelô no Rio de Janeiro, até a década de 1990, logo após a consolidação do SBT. Com personagens icônicos como Gugu Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner Montes, Bozo, Pedro de Lara entre outros, a peça promete agradar todas as gerações.

“Falar de uma figura tão emblemática da nossa cultura popular, usando a música como fio condutor da história, nos permite uma boa liberdade estética. Isso se dá porque conhecemos bem os personagens ligados ao Silvio Santos, além dos ritmos e canções que acompanharam a trajetória do apresentador e empresário desde sua ascensão profissional até a década de 1990, que é a linha cronológica da dramaturgia, escrita por mim e pelo Emilio Boechat”, comenta Marília.

O ator Velson D’Souza, 35 anos, foi o escolhido para interpretar Silvio Santos – ele trabalhou no SBT em novelas como Cristal, Revelação e Vende-se Um Véu de Noiva, e com o próprio apresentador no Programa Sílvio Santos. Para se preparar para este papel desafiador, ele conta que tem procurado fugir da caricatura do homenageado, que já foi imitado por tantas personalidades.

“Estou tentando partir da desconstrução. Minha abordagem é olhar as situações da vida dele com o máximo de verdade, da maneira mais próxima de mim, do que vivi e me colocar no lugar dele. Acho que a convivência com ele ajudou bastante, sobretudo para perceber que ele é daquela forma que conhecemos mesmo quando não está em cena. E trazer um pouco da voz do Silvio, sobretudo do timbre.”

A ideia, ressalta, é diferenciar o showman da pessoa física. “O grande lance é não ficar aquela caricatura do Silvio Santos que todo mundo faz. E isso também funciona para o gestual. Tem a questão da mão, que é muito presente, toda aquela postura altiva e elegante do Silvio. Acho que temos que entender isso e atravessar. Quando ele era jovem, provavelmente não era igual ao que é hoje. Mas temos que fazer algo que lembre como ele é hoje”, ressalta o ator.

Antes do início do espetáculo, haverá um pré-show com diversas atrações do programa Silvio Santos ao longo de décadas no ar, como a Porta da Esperança, o

Foguete do Sim ou Não e o Roletrando, além de um bar com comidas típicas do Domingo no Parque, como cachorro-quente, algodão doce, pipoca, entre outros. Outra novidade é que o público que for assistir pode se inscrever para concorrer a uma participação da cena do Show de Calouros, como cantor.

Também estão no elenco Adriano Tunes (Velha da Praça e Nahim), Bianca Rinaldi (Íris Abravanel), Diego Montez (Wagner Montez, Sidney Magal, Boni), Giselle Lima (Sônia Lima, Cidinha), Paula Flaibann (Elke Maravilha), entre outros.



Silvio Santos Vem Aí – Musical. No 033 Rooftop (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041). De sexta até 17 de maio, toda sexta (20h30), sábado (15h30 e 20h30) e domingo (15h e 20h). Ingressos de R$ 75 a R$ 180, à venda em www.sympla.com.br.