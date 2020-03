Katy Perry faz primeiro show após anunciar gravidez e deixa escapar: - Espero que seja uma menina!

08/03/2020 | 16:11



Katy Perry anunciou recentemente a gravidez de seu primeiro filho, fruto do noivado com Orlando Bloom, por meio do videoclipe de sua nova música, Never Worn White - e agora fez a primeira apresentação exibindo a barriguinha!

A cantora se apresentou durante a final da Copa do Mundo Feminina de Críquete em Melbourne, na Austrália, neste domingo, dia 8, e entoou todos os seus maiores sucessos, como E.T., California Girls e I Kissed a Girl. Katy também apostou em vários looks em tons de rosa e roxo e não deixou de lado a vibe divertida pela qual é conhecida.

De acordo com o jornal Daily Mail, em determinado momento do show Katy deixou escapar de qual sexo gostaria que o filho fosse:

-Espero que seja uma menina!, disse ela, deixando a multidão enlouquecida.

No último sábado, dia 7, a cantora desembarcou na Austrália e, durante conversa com os fãs, falou sobre a expectativa em relação à sua primeira performance após anunciar a gravidez:

- Eu estou [ansiosa para a apresentação], mas você sabe, vai ser interessante. Com todas essas variáveis!