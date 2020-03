Luciano Huck e Angélica comemoram aniversário de 15 anos de idade do seu filho Joaquim

08/03/2020 | 16:11



Luciano Huck decidiu usar seu Instagram para celebrar o aniversário de 15 de idade do filho mais velho, Joaquim. O apresentador publicou uma foto ao lado do primogênito e, na legenda, falou sobre tentar ao máximo ser uma inspiração para ele: Feliz aniversário, meu filho amado. 15 anos. Quem diria... o tempo está mesmo voando. Tenho muito orgulho do homem que você está se tornando. Espero poder contribuir cercando você cada vez mais de referências e ideias ainda melhores que as que eu tive. Não para que você seja perfeito, mas para que você seja a melhor pessoa que você possa ser. Tento aprender com meus erros, e não foram poucos, para poder te ajudar no que eu puder. Juntos nesta linda caminhada da vida. Te amo. E não foi só ele que se declarou para Joaquim.

Angélica também demonstrou seu amor pelo primogênito por meio de uma postagem nas redes sociais. A apresentadora emocionou ao relembrar o nascimento de Joaquim e ao falar sobre o amor que sente por ele. Ela escreveu: Meu filho, hoje você faz 15 anos! Você foi meu primeiro presente da vida, chegou com aquele cabelinho arrepiado e arrebatou meu coração, me ensinou muito e ainda ensina... Há 15 anos você vem me mostrando o mundo com o amor incondicional e profundo, onde tudo faz sentido, sou muito grata por ser sua mãe! Estou aqui torcendo e apoiando essa etapa cheia de luz que você inicia...te amo, te amo e, se der, te amo mais um pouco.