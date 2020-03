Itamaraty estima que até 90 mil brasileiros estejam em área quarentena na Itália

08/03/2020 | 15:21



O Ministério das Relações Exteriores estima que de 70 mil a 90 mil brasileiros estejam na área de quarentena no norte da Itália, por causa do novo coronavírus. A quarentena obrigatória foi anunciada neste domingo (8) pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

O isolamento se estende pela região da Lombardia e outras 14 províncias, incluindo Milão e Veneza. O bloqueio durará até o dia 3 de abril. Além da quarentena, o governo determinou o fechamento de escolas, ginásios, museus, cinemas e clubes noturnos, entre outros espaços públicos da região.

Do total de brasileiros em quarentena, entre 40 mil e 60 mil estão na região da Lombardia, área mais afetada pelo novo coronavírus. O Itamaraty ressalta, contudo, que os dados são estimados, uma vez que os brasileiros não têm a obrigação de se registrarem no consulado.

O governo ainda não tem uma posição sobre a eventual possibilidade de resgatar brasileiros que manifestarem interesse em sair da Itália, a exemplo do que foi feito com os cidadãos do País que estavam em Wuhan, na China, epicentro de contágio do coronavírus.

Em fevereiro, o governo brasileiro resgatou 34 pessoas na China. Na chegada ao Brasil, os brasileiros e a tripulação passaram por quarentena em Anápolis (GO) por duas semanas.

A Itália é o país europeu mais atingido pelo coronavírus. O número de casos confirmados já chega a 5.883, e o registro é de 230 mortos pela doença.

No Brasil, são 20 casos de pessoas com coronavírus, 19 deles confirmados pelo Ministério da Saúde e um deles identificado neste domingo pela manhã pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.