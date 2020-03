Regina Casé comemora o Dia Internacional da Mulher com o elenco da novela Amor de Mãe

08/03/2020 | 15:11



Amor de mulheres! Regina Casé compartilhou um clique com suas colegas de elenco da novela Amor de Mãe, Adriana Esteves e Taís Araujo, e escreveu um textão na legenda:Bom Dia Internacional da Mulher! Hoje, mais do que nunca, eu quero celebrar a amizade entre as mulheres! Sim, há amizade! Quantas vezes a gente ouviu e naturalizou que a mulher tá sempre competindo com a outra, que mulher é um bicho... que mulher puxa o tapete de outra mulher... é claro que eu nunca acreditei nisso, mas agora em Amor de Mãe eu brinco toda hora com elas que a gente tá vivendo um momento de pós sororidade! É impressionante a maneira como uma ajuda a outra, uma puxa a outra, empurra a outra, como uma dá colinho pra outra, como uma incentiva a outra, como uma desafia a outra... tem sido lindo! São muitas e muitas mulheres maravilhosas nesse projeto.[...] Aqui celebro Adriana Esteves e Taís Araujo, que junto comigo simbolizam a força da mulher que trabalha (todas três começaram muito novinhas, todas três são mães dedicadas, mulheres apaixonadas...). A todas as outras mulheres que fazem o Amor de Mãe, às que assistem e aplaudem, às milhões de mulheres que trabalham muito mais que a gente, que começaram muito mais novas que a gente, que sofrem tanto para criar seus filhos e, mesmo assim, conseguem achar alegria e fazem o milagre de conseguir viver seus amores, à elas hoje o meu beijo mais carinhoso! E a certeza de que podem contar com a gente pra continuar avançando nesse caminho. Já de muitas conquistas, mas ainda com tantas lutas pela frente! Vamos nessa! Vamos juntas! Obrigada, amigas!