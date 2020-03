Sto.André entrega pacote de obras de reurbanização no Núcleo Eucaliptos

Fábio Martins



07/03/2020 | 23:15



O Núcleo Eucaliptos, uma das regiões mais carentes de Santo André, no bairro Cata Preta, recebe hoje entrega de pacote de obras de reurbanização. Entre as intervenções estão pavimentação de vias, implantação de nova área de lazer, incluindo campo de futebol de gramado sintético e playground, nova iluminação e regularização das redes de água e esgoto. O conjunto de medidas transcorreu por cerca de oito meses. O programa da Prefeitura integra plano de procedimentos de infraestrutura em áreas periféricas, o que abrange mais de 100 comunidades.

O projeto total engloba contrato de R$ 50 milhões. O prefeito Paulo Serra (PSDB) elencou que foram investidos especificamente algo em torno de R$ 2 milhões no período no Núcleo Eucaliptos . “O principal aspecto do programa é levar qualidade de vida aos moradores. Demos um salto enorme ao Eucaliptos, com estrutura básica. O esgoto, por exemplo, corria a céu aberto, sem encanamento, drenagem, situação precária. O critério (de prioridade da lista) é justamente a condição encontrada de habitação”, pontuou o chefe do Executivo. São aproximadamente 3.000 moradores no local. A ação também envolveu reconfiguração do acesso à comunidade, agora asfaltado, para facilitar a mobilidade dos munícipes.

Paulo Serra frisou que a proposta de reurbanização de núcleos é permanente e consta no plano de governo. De acordo com avaliação do prefeito, programa neste mesmos moldes não era colocado em prática desde o começo dos anos 2000, na gestão de Celso Daniel (PT, morto em 2002). “Não existia mais isso. Não se viram intervenções desse tipo pelo menos nos últimos 20 anos. Estamos realizando, de fato, melhorias nas comunidades, com uma nova infraestrutura, asfaltamento, proporcionando dignidade e mais qualidade de vida”, emendou ele, mencionando que Jardim Irene, Jardim Cristiane, Ciganos e Kibon também estão inseridos neste rol em operação.

O programa de reurbanização trata de micro e grandes intervenções. Com obras concomitantes, há procedimento em processo em 14 núcleos. A proposta da Prefeitura é chegar ao número de 50 até o fim deste exercício. Conforme levantamento do governo, as duas próximas comunidades da lista devem ser Tamarutaca e Toledana.