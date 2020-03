Grande ABC registra um caso de dengue a cada 19 horas em 2020

Aline Melo



Balanço divulgado pelas prefeituras do Grande ABC, a pedido do Diário, mostra que até fevereiro a região contabilizou 75 casos de dengue. Apenas Rio Grande da Serra não informou os dados (veja tabela abaixo). Apesar da queda de 12,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 86 casos, especialista alerta para risco de nova epidemia.

Infectologista e diretor do Hospital Santa Ana de São Caetano, Paulo Rezende destaca que esta época do ano é a mais favorável para o mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti. “Temos tido chuvas quase que diariamente, seguidas de períodos de sol e calor”, explica.

O acúmulo de água da chuva em pneus, garrafas, vasos e outros objetos, especialmente em locais com acúmulo de lixo e entulho, é o cenário perfeito para a proliferação do pernilongo. “É importante lembrar que além de transmitir a dengue, o Aedes também é o transmissor da zika, chikungunya e febre amarela ”, comenta o especialista.

Rezende afirma que o Estado de São Paulo foi responsável por um terço de todos os casos ocorridos no País na primeira semana de janeiro, e que os estudos que têm sido feitos indicam que a maior prevalência, atualmente, são das infecções causadas pelo sorotipo 2 (de um total de quatro), mais agressivo e, por consequência, com maior letalidade. Não está descartada nova epidemia, como houve em 2015.

O médico frisou que por ser doença com implicações respiratórias, a dengue é mais perigosa para crianças e idosos com outras comorbidades, como diabete. “Não existe uma medicação para o tratamento da dengue, apenas cuidados paliativos para os sintomas, como dores no corpo. É preciso repouso e muita hidratação, lembrando que não deve ser administrado AS (ácido acetilsalicílico) para os pacientes”, conclui.



CORONAVÍRUS

O infectologista pondera que muitas pessoas estão preocupadas com o novo coronavírus (Covid-19), que já tem 13 casos confirmados no Brasil e ocupa espaço constante na mídia, mas não tem adotado medidas necessárias para conter a multiplicação do Aedes Aegypti e das doenças que são transmitidas por ele.

“O corona (Covid-19) é uma epidemia de inverno. Ainda está sendo analisado como o vírus vai se comportar aqui, que o clima está quente, mas não deve ser com a mesma força que está afetando a China e os demais países”, pontua.

Boletim enviado ontem pelo Ministério da Saúde confirmou primeiro caso no Distrito Federal, o 19º no País (os demais estão espalhados por São Paulo, 13, Rio de Janeiro, dois, Bahia, dois, e Espírito Santo, um). Outros 673 casos suspeitos são monitorados e 601 já foram descartados.

Prefeituras afirmam que ações preventivas seguem vigentes

As prefeituras do Grande ABC afirmam que mantêm vigentes ações de combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Em Santo André, a Brigada contra o Aedes possui mais de 260 órgãos cadastrados e 780 brigadistas treinados para o controle do pernilongo. Na campanha São Bernardo Contra a Dengue – Força Total o objetivo é mobilizar o maior número de pessoas e reduzir os atuais índices da doença com ações de prevenção e conscientização.

São Caetano conta com cronograma para visitas em locais estratégicos e está intensificando as ações de educação.

Em Diadema, divulgação e orientação aos munícipes são permanentes, alega a administração. Já em Mauá, são realizadas vistorias de prevenções e orientações em toda a cidade ao longo do ano.

Ribeirão Pires promove ações permanentes, que foram reforçadas entre 10 e 14 de fevereiro, na semana estadual de mobilização contra o mosquito. Foram desenvolvidas atividades que incluíram apresentação de amostras de diversos tipos de pragas, panfletagem e esclarecimento de dúvidas sobre como realizar a prevenção, além do recebimento de denúncias.

