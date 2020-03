Obras na Av.dos Estados custarão R$ 60 mi e devem iniciar em abril

Daniel Tossato



07/03/2020 | 23:20



As obras projetadas de revitalização na Avenida dos Estados, em trecho que passa por Santo André, irão despender valor de R$ 60 milhões e devem ter início em abril, mês de aniversário da cidade. Essa é a expectativa do prefeito Paulo Serra (PSDB), que atua em seu último ano de mandato. De acordo com o tucano, o Paço vai arcar com R$ 30 milhões dentro deste plano e o governo estadual com a outra metade dos recursos.

Paulo Serra esteve, recentemente, no Palácio dos Bandeirantes para acertar os termos do convênio. “Haverá uma repaginação na Avenida dos Estados, ela será uma nova Avenida dos Estados. O Estado, então, vai entrar com quase toda a parte de asfalto e a Prefeitura de Santo André entra com as contrapartidas (financeiras) exigidas para a realização do convênio”, pontuou.

Conforme plano arquitetado entre as partes, a execução das intervenções na via tende a ser realizada por etapas, a começar pela parte próxima a São Caetano e que termina no bairro Santa Terezinha; depois entre o trecho de Mauá até o Viaduto Adib Chammas e, por fim, entre o Viaduto Adib Chammas e a rotatória do Santa Terezinha. A parcela da avenida que engloba Santo André possui 17 quilômetros.

A via, que corta três municípios do Grande ABC, incluindo São Caetano e Mauá, às margens do Rio Tamanduateí, carece de intervenções diante de série de problemas estruturais. Existe demanda antiga por obras de restauração. A tradicional avenida apresenta pontos de alagamento, desnivelamento de asfalto, falta de muretas de contenção em alguns trechos e buracos por toda sua extensão. Recentemente, registrou queda de pontes.

As compensações, sob responsabilidade da Prefeitura andreense, estarão reservadas à iluminação da via, drenagem, pequeno índice de asfalto, além de barreiras físicas, como guard-rail, calçadas e parte do término de canalização de trechos considerados necessários. “O compromisso da assinatura do convênio, como pediu o vice-governador (Rodrigo Garcia, DEM) e o secretário de Desenvolvimento Regional (Marco Vinholi, PSDB) deveria acontecer somente após a aprovação da reforma da Previdência estadual, que foi publicada (na sexta-feira). Acredito que na semana que vem nós já possamos estar aptos a cobrar essa agenda e tudo isso se consolide (na prática)”, declarou o chefe do Executivo.

Segundo o tucano, a programação preliminar de entrega das obras – com cada etapa durando cerca de 180 dias – está, inicialmente, prevista para ocorrer no fim de 2021. Parcela da verba utilizada por Santo André deve ser proveniente do fundo de saneamento e infraestrutura, que é contrapartida pela concessão do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) – são estimados depósitos de R$ 90 milhões.