Fiz mais do que os últimos três prefeitos, dispara Atila

Raphael Rocha



07/03/2020 | 23:15



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), alegou que buscará a reeleição em outubro porque não teve oportunidade de governar por quatro anos. “Não me deram essa oportunidade. Tenho certeza que, mesmo assim, fiz mais do que os últimos três prefeitos da cidade.”

Dos 38 meses de gestão, Atila esteve à frente do Paço em 26 deles – pouco mais de dois anos. O socialista foi preso duas vezes (a primeira em maio de 2018, a segunda em dezembro do mesmo ano), em decorrência das operações Prato Feito e Trato Feito, da Polícia Federal. Também foi cassado em abril de 2019. Todos os atos foram anulados pela Justiça e Atila retomou o cargo em setembro.

“No pouco tempo que tive fiz mais do que os últimos 12 anos. Se juntar as gestões do Leonel (Damo, 2005-2008), Oswaldo Dias (PT, 2009-2012) e Donisete (Braga, PDT, 2013-2016), eles, juntos, não superam o que fizemos na cidade”, disparou o prefeito, ao Diário.

Desde que retornou ao Paço, Atila adotou a estratégia de não esconder as prisões – ficou detido no presídio em Tremembé, no Interior. Ao contrário. Admite que ficou preso e foi cassado, mas diz ser vítima de golpe, porque não teriam provado nada contra ele – o MPF (Ministério Público Federal) acusa o socialista de liderar suposto esquema de desvio de recursos nos contratos de merenda escolar para pagar mensalinho a vereadores. “A classe política esperava que eu estivesse morto. Muita gente esperava o pior. A fé move montanhas. O povo de Mauá não desistiu de encontrar a terra prometida, que é o novo tempo, a nossa proposta”, avaliou. “A população de Mauá não vai encontrar político perfeito. Não há prefeito perfeito. Até porque não existe ser humano perfeito. Não encontraram (alternativa) porque, para ser político e prefeito, é preciso gostar de gente, é preciso ser humano, ter disposição de ir às ruas, apertar a mão do povo. Ver os problemas com sensibilidade. O que nos manteve vivos foi isso.”

Questionado se acredita que a oposição conseguiu aproveitar o momento de baixa política, Atila disse que falta “sensibilidade” nos nomes escolhidos pela oposição para confrontar seu projeto. “Claramente que eles não (têm essa característica). Temos de ter prefeito que goste de pessoas, toma café em copo americano. Diferentemente de outros que nunca passaram por nada disso. Sempre se encontraram em posição privilegiada.”