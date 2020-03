Corinthians empata com o Novorizontino e segue pressionado no Paulistão

07/03/2020 | 21:10



Em um jogo com resultado ruim para os dois lados, Corinthians e Novorizontino empataram por 1 a 1, Estádio Jorge Ismael de Biasi. O time alvinegro atingiu a marca de cinco jogos sem vencer no Estadual e viu a pressão aumentar ainda mais. A classificação para a próxima fase continua bastante ameaçada.

Com o resultado, o Corinthians ficou com dez pontos e precisa torcer contra o Red Bull Bragantino neste domingo (que enfrenta a Ponte Preta) para não ver a situação piorar, pois está a um ponto do segundo colocado do Grupo D. A equipe de Tiago Nunes não sabe o que é vencer no Paulistão desde 2 de fevereiro, quando fez 2 a 0 no Santos. Já o Novorizontino parou nos 15 pontos, em terceiro lugar no Grupo B.

O Corinthians foi a campo sem a presença de Pedrinho, dispensado da partida para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Benfica. O técnico Tiago Nunes teve cerca de dez dias para trabalhar o seu elenco, mas o tempo de preparação não surtiu efeito em campo.

A equipe alvinegra exagerou nos erros de passes e lançamentos e cada bola para a área era um sofrimento aos defensores, inclusive o goleiro Cássio, que quase entregou um gol de bandeja aos 9 minutos, quando tentou sair jogando com o pé, chutou errado e deu sorte de a bola ir para o escanteio.

Dez minutos depois, o Corinthians usou uma de suas armas para abrir o placar. Fagner cobrou falta para a área e Gil apareceu livre para cabecear e marcar o gol. Os jogadores do Novorizontino reclamaram bastante da falta marcada, já que Luan se jogou e conseguiu enganar o árbitro.

O gol poderia trazer paz a um time que precisa de uma boa vitória para tentar mudar os ares. Mas a alegria durou apenas quatro minutos. Aos 23, após mais um corte errado da defesa, a bola sobrou para Jenison, que encheu o pé e deixou tudo igual, fazendo justiça ao placar na primeira metade do jogo. Ainda na etapa inicial, em um dos raros momentos de lucidez do ataque corintiano, Everaldo fez boa jogada individual e chutou forte para a defesa do goleiro Oliveira.

No segundo tempo, a dificuldade de criação permaneceu e o Corinthians vivia de lançamentos e da correria de Janderson. Com Luan apagado e Boselli isolado na frente, o time parecia cada vez mais previsível e facilitava a vida do Novorizontino, que tentava explorar os erros do adversário, mas também lhe faltava criatividade. Pelo menos, o time do interior demonstrava maior vontade de vencer. Tanto que teve uma boa chance aos 43, mas Cássio fez grande defesa.

Os dois técnicos resolveram usar seus reservas, em busca de algo diferente que mudasse o placar. Tiago Nunes promoveu a estreia do volante Ederson e fez reaparecer Araos, que não jogava desde fevereiro do ano passado. Mudaram os nomes, mas o futebol foi o mesmo e o empate que não serviu para nenhum dos lados foi confirmado.

Na próxima rodada do Paulistão, o Corinthians vai receber o Ituano, em Itaquera, em 15 de março. Um dia antes, o Novorizontino visitará a Ferroviária.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 x 1 CORINTHIANS

NOVORIZONTINO - Oliveira; Celsinho, Everton Sena, Bruno Aguiar e Paulinho; Léo Baiano (Vinícius Kiss), Adilson Baiano, Adilson Goiano e Danielzinho; Felipe Marques (Capixaba), Jenison e Cléo Silva (Léo Tocantins). Técnico: Roberto Fonseca

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Carlos (Lucas Piton); Gabriel (Ederson), Cantillo, Luan, Janderson e Everaldo (Araos); Boselli. Técnico: Tiago Nunes

GOLS - Gil, aos 19, e Jenison, aos 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Oliveira, Everton Sena, Gabriel, Paulinho, Jenison, Fagner e Luan

RENDA - R$ 275.220,00.

PÚBLICO - 5.481 pagantes.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.