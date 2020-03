Prédio é interditado por risco de desabamento

Miriam Gimenes



07/03/2020 | 20:38



Vizinhos do prédio de três andares localizado na esquina da Avenida Dom Pedro de Alcântara com a Avenida Luiz Pequini, na Vila São Pedro, em São Bernardo, ficaram assustados na tarde de hoje.É que eles ouviram sair do local um estrondo, que fez os funcionários do salão de beleza, localizado em um dos pavimentos, e os de um hortifruti, em funcionamento no térreo, saírem correndo. Chamaram, imediatamente, a defesa civil que, após análise técnica, interditou o local por tempo indeterminado.

Hiroshi Sakamoto estava no local e conta que abriu o hortifruti há três meses. “Nunca soube que o prédio tinha problemas mas, agora com a interdição, vou ter de fechar o comércio”, lamenta, sem saber descrever o quanto terá de prejuízo. “Só ouvimos o barulho e vimos o pessoal do salão correr, o que nos deixou assustados”, lembra. No local existem outros comércios que estavam fechados, inclusive uma clínica odontológica.

Técnicos que vistoriaram o local disseram que o estrondo, provavelmente, veio da laje, onde foi visto um estufamento proveniente de rachadura. Disseram que o local, que não tem licença técnica, só poderá ser reaberto após análise de engenheiro estrutural, com laudo de estabilização. O proprietário do prédio estava no local, mas não quis falar com a reportagem.