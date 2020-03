Ministério da Saúde confirma novo caso de coronavírus na Bahia

07/03/2020 | 19:16



O Ministério da Saúde confirmou hoje seis novos casos de infecção pelo coronavírus no Brasil, dois deles em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Distrito Federal e um na Bahia. Com isso, o País tem 19 casos confirmados da doença em quatro Estados e no DF.

Um dos casos confirmados pela pasta é o de uma mulher de 52 anos que testou positivo para a doença na quinta-feira (5), mas aguardava o resultado de contraprova.

A paciente está internada em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Em boletim médico divulgado pouco depois das 18h, a Secretaria de Saúde do DF informou que a mulher está com "suporte ventilatório e hemodinâmico".

"Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa e tem comorbidades, que agravam o quadro clínico. A paciente está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e todo suporte técnico-científico", diz a nota.

A mulher esteve em viagem no Reino Unido e na Suíça e começou a apresentar febre, tosse e secreções em 26 de fevereiro. Ela compareceu a unidade de saúde particular na quarta-feira (4), onde testou positivo para o coronavírus e de lá foi transferida para HRAN - unidade listada como referência para o tratamento da doença.

Com o registro, o Brasil soma agora 19 casos infecção pelo Covid-19, espalhados por São Paulo (13), Rio de Janeiro (2), Bahia (2), Espírito Santo (1) e Distrito Federal (1). Outros 673 casos suspeitos são monitorados e 601 já foram descartados.

Na Bahia, o segundo caso confirmado ocorreu por transmissão local (contato do 1º caso confirmado no Estado).