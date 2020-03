Manu Gavassi diz que chorava com Bruna Marquezine por causa de namorados e Prior questiona: Quem copiou o cabelo de quem?

07/03/2020 | 18:10



Manu Gavassi não teve papas na língua ao falar sobre a sua e a vida pessoal de Bruna Marquezine durante bate-papo com Gizelly e Felipe Prior enquanto eles estiveram confinados no quarto branco do BBB20. A advogada ficou curiosa para saber sobre o início da amizade da cantora com a atriz. Então, a sister lembrou que elas se aproximaram depois que os relacionamentos que tiveram acabaram não dando certo

- Somos amigas desde Em Família, de 2014, disse.

Gizelly quis mais detalhes:

- Quando vocês namoravam, saíam tudo junto com os namorados?

Na época, Manu estava com Chay Suede, hoje casado com Laura Neiva, enquanto Bruna vivia um romance de idas e vindas com Neymar.

Manu não teve papas na língua ao falar que, na verdade, as amigas acabaram sofrendo juntas pelos romances:

- Não, a gente chorava todo mundo junto pelos namorados. Foi aí que a gente ficou amiga, aqui na praça de alimentação do Projac, contou.

Gizelly demonstrou não saber que Manu se relacionava com Chay e perguntou se o rapaz com quem a sister namorava era do futebol, assim como Neymar:

- Não, era daqui das redondezas!, disse ela se referindo à TV Globo.

Felipe Prior também não conteve sua curiosidade sobre a sister famosa e resolveu brincar sobre a semelhança de aparência entre ela e Bruna Marquezine:

- Quem copiou o cabelo de quem?, questionou ele.

Manu, então, resolveu contar para o Brasil todo:

- Ninguém copiou de ninguém, mas eu cortei primeiro. É que ela tava com o cabelo médio. Daí, ano retrasado a gente foi para Noronha e ela me ligou antes e falou: Eu tô a tua cara, eu cortei mais meu cabelo. Aí ela mandou uma foto.

A atriz, aliás, não se manteve calada diante dos acontecimentos do BBB20. Ao ver a amiga no quarto branco, Bruna logo se manifestou no Twitter:

- Socorro! Como que assiste pay per view fora do Brasil? Pelo amor de Deus! Manu tá no quarto branco! E no paredão automaticamente! Por que, Boninho, por quê?