Cresce o número de mulheres no mercado de trabalho do Grande ABC

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 23:50



Mesmo enfrentando diversos desafios, as mulheres vêm conquistando espaço no mercado de trabalho. Na região, o número de trabalhadoras com carteira assinada teve crescimento de 20,47% no período de dez anos. A presença feminina corresponde a 43,5% do mercado formal (formado por 736.374 pessoas), ou seja, 320.184 mulheres em 2018 – último dado oficial disponível. Em 2008, eram 265.784, que chegavam ao contingente de 32,2% do total.

Os dados são da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério da Economia, e foram tabulados pelo Diário. Em contrapartida, o número de homens teve retração e se anteriormente os trabalhadores correspondiam a 63,76% (467.684) do total do mercado, hoje são 56,52% (416.190).

Segundo a professora de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas Leila Pellegrino os números da região acompanham uma tendência mundial e nacional. “De fato, há uma melhora no sentido de mais mulheres trabalhando no Brasil todo e internacionalmente também. Isso acontece em muitos níveis. Na população economicamente ativa, o número de mulheres pode até superar o de homens”, disse.

Mudanças na estrutura da sociedade, que ainda é predominantemente patriarcal, e até a busca de mulheres por mais qualificação estão por trás deste fenômeno. “No entanto, precisamos olhar as condições deste trabalho. Uma questão importante é que muitas mulheres que estão no mercado trabalham meio período e isso também se reflete nos salários (leia mais sobre o assunto abaixo), que mesmo nos mesmos cargos e condições costumam ser menores do que os homens”, destacou.

Além disso, a especialista também destacou o trabalho não remunerado. Números da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios) Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2018 mostram que a mulher ocupada no mercado de trabalho dedica 23,8 horas semanais a afazeres domésticos e cuidado de pessoas. Os homens na mesma situação gastam 12 horas. “Levar o filho na escola, fazer compras no supermercado, cuidar da casa. No caso do Brasil, uma mulher trabalha quatro horas por dia mais do que homens. É uma diferença enorme que não é contemplada”, opinou Leila.



POR SETOR

De acordo com os dados do Ministério da Economia, a maioria das trabalhadoras está concentrada no setor de serviços (204.394, sendo inclusive mais do que os homens) e também no comércio, onde são 66.022 trabalhadoras (veja mais na arte abaixo). Entre elas, está a gerente da MercadoCar de Santo André, Eunice Pontes, 42 anos. A unidade possui 238 colaboradores, do qual aproximadamente 40% são mulheres (95).

Ela que é formada em direito, mas sempre trabalhou no varejo, está há oito meses na vaga após se candidatar no processo seletivo para mudar de área, já que antes atuava com vendas de materiais de construção. “Me candidatei num anúncio de recolocação e estou muito feliz. No momento que eu estava participando deste processo seletivo, eu também estava em outro player na área que atuava, mas resolvi vir para cá por causa do desafio gigantesco que é conhecer este novo mercado”, disse.

Mãe de um filho de 22 anos, ela é responsável por manter a casa e, durante os 25 anos que trabalha com carteira assinada, já superou muitos desafios.

“Nunca passei por nenhum preconceito por ser mulher, mas talvez tive desafios maiores do que meus colegas do sexo masculino. Quando eu estava no negócio de home center (material de construção), que é bastante masculino, as coisas eram mais difíceis. Todo tempo você precisa provar que sabe, que consegue e faz”, afirmou ela, que aconselha as mulheres que estejam iniciando a carreira a “ter determinação, foco e seguir em frente. O que não pode é desistir nunca”, finalizou.

Diferença salarial por causa do gênero chega a 24% no mercado formal

A diferença salarial média entre os trabalhadores homens e mulheres no Grande ABC fica em torno de 24,01%. Conforme dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), utilizado em matéria já publicada pelo Diário, a remuneração média na região é de R$ 3.385,01 para os homens e R$ 2.572,32 para as mulheres, uma diferença de R$ 812,69.

Em todos os setores os homens ganham mais do que as mulheres. Inclusive na indústria (leia mais sobre a participação feminina do setor ao lado) do Grande ABC, é onde está a maior diferença de salários, de 32,18%. De acordo com a economista Leila Pellegrino, a oportunidade de oferecer mais vagas e igualdade salarial é importante para as empresas. “Isso porque a companhia vai trabalhar valores estratégicos como a diversidade e o pensamento da condição feminina nesse universo corporativo”, afirmou.

“É importante destacar que a participação formal de mulheres esteja crescendo, porque se a gente pensar em perspectiva, a mulher sempre trabalhou, mas na maioria das vezes em condições de informalidade. É uma conquista, porém ainda devemos refletir sobre todo o contexto”, completou a especialista.

Trabalhadoras são 25,6% na indústria

Um dos principais setores na participação do PIB (Produto Interno Bruto) da região, a indústria possui aproximadamente um quarto de sua força de trabalho de mulheres. São 46.846 colaboradoras, sendo que os homens são a grande maioria com 137.087, segundo os dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério da Economia.

A diretora do conselho fiscal do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) Maria do Amparo Travassos Ramos pontuou as demissões que o setor passou nos últimos anos, principalmente por conta da crise econômica. Atualmente, são cerca de 10 mil trabalhadoras na base. “Tivemos muito desemprego e demissões nos últimos anos. Nas empresas, as mulheres ainda desempenham muitos cargos administrativos, que acabaram sendo muito atingidos”, disse ela, complementando que é necessário um mecanismo para assegurar os empregos. “Atualmente a nossa convenção coletiva só faz uma recomendação de contratação de mulheres”.

Segundo Maria, muitas vezes por conta de cuidar dos filhos, que precisam ficar em creches ou com outras pessoas, as mães acabam optando por empregos no setor de serviços, que acabam tendo horário mais flexível. “Muitas mulheres não conseguem se manter no emprego formal por conta disso e acabam procurando trabalhos mais precários ou domésticos. As indústrias funcionam por turno e muitas vezes a mulher não tem como cuidar do filho ou ir buscá-los nas creches.”

A professora de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas Leila Pellegrino afirmou que um dos principais problemas é que ainda existem poucas mulheres em cargos de chefia ou liderança, mesmo muitas vezes com escolaridade superior ou equivalente à dos homens. “Se a gente pegar boa parte do universo corporativo, embora as empresas façam esforço pra ter mulheres e homens equivalentes, há poucas mulheres líderes e à frente de processos. Ter executivas objetos de inspiração é importante”, disse ela, completando que isso acaba impactando na pouca representatividade do setor.