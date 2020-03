Santo André sofre segunda derrota e pode perder liderança

Fábio Martins

07/03/2020 | 17:36



Em duelo disputado em pleno Estádio Bruno Daniel, o Santo André sofreu hoje a segunda derrota do Campeonato Paulista. O Ramalhão perdeu para o Oeste - então lanterna do torneio -, por 1 a 0, e corre risco de deixar a liderança na classificação geral.

O Oeste, de Barueri, surpreendeu e foi melhor durante a maior parte da etapa inicial. O Santo André demonstrou apatia, possivelmente ocasionada pela queda na segunda fase da Copa do Brasil, no meio da semana, diante do Goiás. Estava passivo em campo e nem de longe parecia o mesmo que registra seis vitórias até agora no campeonato. O Oeste soube aproveitar o momento. E anotou o gol da partida aos 15 do segundo tempo, com o lateral Eder Sciola.

Após abrir o placar, o time de Barueri se fechou e apostou nos contra-ataques. Com dupla de zaga ‘nova’, o clube do Grande ABC bateu cabeça em alguns lances e deu brecha para chances claras do adversário, que abusou de paralisações para atendimento médico de jogadores. Desconectado, o Ramalhão não apresentou poder de reação e acumulou o terceiro jogo sem êxito - incluindo o revés em casa para o clube goiano.