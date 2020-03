Katy Perry mostra a barriga em público pela primeira vez após anúncio de gravidez e revela como a escondeu

07/03/2020 | 17:11



Katy Perry não para de ser fofa e surpreender os fãs. Após o anúncio de sua gravidez, pela primeira vez a cantora pop apareceu em público neste sábado, dia 7, mostrando sua bela barriguinha em um campeonato, em Melbourne, na Austrália. Ela estava usando um vestido longo e justo ao corpo. Maravilhosa, né?!

Katy ainda se apresentará, no próximo domingo, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, no mesmo avento, que é a Copa Mundial Feminina de Críquete.

Em sua conta pessoal do Twitter, a cantora disse como escondeu a barriga e impediu que os paparazzi a fotografassem:

Oh, meu Deus. Que bom que eu não preciso mais esconder ou carregar uma bolsa grande.

E acrescentou:

Eu tive que revelá-lo em algum momento. Estava ficando bem óbvio.

De acordo com a revista Elle, Katy Perry tem se mostrado empolgada e feliz, dizendo que é provavelmente o segredo mais longo que já teve.

Eu pensei em contar à vocês [fãs] da melhor maneira através da música, contou.

Recentemente, ao mostrar o teaser de seu novo trabalho, intitulado Never Worn White, a também juíza do American Idol mostrou a sua barriga, levando a internet à loucura. A confirmação veio em seguida, numa transmissão ao vivo em sua rede social. Ela ainda contou que o bebê irá nascer no verão norte-americano.

Com cinco meses de gestação, o neném é fruto do relacionamento com o ator Orlando Bloom, que já tem um filho, Flynn, de nove anos de idade, de seu casamento anterior com a modelo Miranda Kerr. Katy e Orlando pretendem oficializar a união no Japão, mas nada de concreto, já que há uma epidemia do coronavírus no país asiático.