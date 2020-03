07/03/2020 | 17:11



Muitas atrizes e atores abrem mão da vaidade por um papel. Alguns delas chegam, inclusive, a ficar carecas para darem vida a um personagem. E foi exatamente isso que Pérola Faria fez.

Para viver sua nova personagem na nova Gênesis, da Record TV, a atriz mudou radicalmente o visual e apareceu careca no aniversário de uma amiga.

De acordo com a Isto É, no folhetim, que estreia em abril, Pérola vai interpretar uma egípcia chamada Khen, que será uma mulher de personalidade forte, voluntariosa, decidida e do tipo que não leva desaforos para casa.